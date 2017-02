Dér Heni, Király Linda és Feke Pál is a győzelemre hajt

A Sztárban sztár +1 kicsi november végén rajtolt a Super TV2-n, az eredeti formátummal ellentétben vasárnaponként nem egyedül, hanem párban álltak színpadra az énekesek. A hétvégén véget ér a show, már csak öt párosnak van esélye a győzelemre.

A Sztárban sztár +1 kicsi az eredeti Sztárban sztár formátum gyermekverziója, különlegessége pedig az, hogy a produkció korábbi versenyzői gyerekénekesekkel kiegészülve állnak színpadra.

A versenyzők vasárnaponként duetteket adtak elő, de olyan is előfordult, hogy mindketten ugyanazt a karaktert alakították - legutóbb például Dér Heni és Juhos Zsófi ropta egyszerre Németh Marikaként az asztal tetején.

Forrás: Istvan Ruff

Ők be is kerültek a legjobb öt páros közé, akárcsak Király Linda és Tabatabai Nejad Flóra, Bereczki Zoltán és Berki Artúr, Feke Pál és Kornis Anna, valamint Pál Dénes és Varga Vivien.

Az elmúlt hetekben a párosok többször ríkatták meg a zsűrit, emlékezetes maradt többek közt Cipő és Koncz Zsuzsa duettje, de voltak vicces pillanatok is, Tóth Veráék például Shrek és Fiona bőrébe bújtak egy dal kedvéért.

Forrás: Istvan Ruff

A versenyzők a műsorfolyam alatt nem estek ki, az elődöntőben köszöntek el öt párostól, de ők is ott lesznek a vasárnapi fináléban: közös produkciót adnak elő, míg a versenyben maradt énekesek duplán lépnek színpadra február 5-én. Koós Réka, Tóth Vera és Peter Srámek már közösen próbál vasárnapra, Sipos Peti és Szandi pedig a Csúcs ez a party!-t adja elő párjával.

Forrás: Istvan Ruff

Az eddigi nyolc adás mindegyikében hirdettek győztest, Feke Pálék kétszer is nyertek, de Király Linda, Bereczki Zoltán, Dér Heni, Sipos Peti, Koós Réka és Pál Dénes is örülhetett kis partnerével.

Forrás: EVA/Eva

A Sztárban sztár+1 kicsi győztes gyermeke egymillió forintot kap a csatornától, amit zenei képzésére fordíthat, és utazást is nyer, akárcsak a formáció felnőtt tagja.

Forrás: Istvan Ruff

Az utolsó élő adásban is elmondja véleményét a zsűri, Csobot Adél, Ábel Anita, Rákóczi Feri és Pély Barna ezúttal már nem ad pontokat, kizárólag a nézőkre bízzák az eredményt.

A zsűri egyébként nem mindig bánt kesztyűs kézzel a párosokkal, néhány valódi kritika is elhangzott az elmúlt hetekben - ami gyerekekkel készült műsorban elég ritka. Rákóczi Feri mesélt is az Origónak arról, hogy miért tarja fontosnak az őszinteséget ebben a szerepben: "Nem hiszem, hogy kevésbé lennénk szigorúak, a gyereknek is ugyanúgy meg kell mondani, ha nincs rendben a produkciója, csak esetleg más formában, mint egy felnőttnek. Beszéltük is egymás között, hogy nagyon kell nyomni a kritikát, a nézők számára is hiteltelennek fog tűnni egy idő után, ha mindenre azt mondjuk, hogy milyen csodálatos meg aranyos. Nyilván nem fogunk azért keményen fogalmazni, megbántani senkit nem akarunk."

Forrás: Istvan Ruff

Pély Barna tíz év után vállalta újra a zsűrizést, mint mondta, ez teljesen más szerep, mint ami a Megasztár-ban volt. "Izgalmasnak ígérkezett az ötlet, és most már látom, hogy magas színvonalon valósult meg. Nagyon jók a szereplők és a stáb is. Öröm velük dolgozni.

Csobot Adél még a rajt előtt mesélt a feladatról, amit itt talál. Vasárnap könnyebb dolguk lesz, nem kell felállítaniuk a versenyzők sorrendjét, véleményükkel azonban valamennyire befolyásolhatják a nézők döntését. Ön kire szavaz majd, ki érdemelné meg a fődíjat?