Gönczi Gábor közel három hónap után mutatta meg kisfiát

Lassan három hónapos lesz Gönczi Gábor kisfia, a TV2 műsorvezetője először mutatta meg Áront.

"Ez a fotó egy héttel a szülés után készült, meg akartuk örökíteni a pillanatot nem sokkal azután, hogy hazamentünk. Úgy éreztük három hónap után, hogy megmutathatjuk, most már előállhatunk vele. Életem legszebb korszaka ez" - mesélte a Mokkában.

A műsorvezető a Best magazinban mutatta meg először a fotókat, a TV2-n pedig hosszasan mesélt arról, hogy mennyit segít a baba körül, még énekel is kisfiának. "Mindenbe oda akarok furakodni, mindent szeretnék én is csinálni. Hála a munkámnak és a TV2-nek a délelőttjeim szabadok, együtt kezdjük a napot. Most van az, hogy elkezdünk egymás szemébe nézni, és ez fantasztikus."