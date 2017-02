Radics Gigi kapta a legtöbb pontot, Tóth Gabi is ment tovább A Dalban

Véget ért A Dal 2017 harmadik elődöntője, Radics Gigi kapta az este legtöbb pontját.

Radics Gigi See It Through című dala 43 pontot kapott a zsűritől és a nézőktől, ezzel ő lett a harmadik válogató legjobb énekese. Frenreisz Károly kezdte az értékelést, aki egyenesen rátapadt az énekesnőre, elmondása szerint észre sem vette a színpadon a fényeket, annyira koncentrált a dalra. "Jelentőséged és tehetséged van arra, hogy Magyarországot vidd a világba" - mondta.

Caramel nehezen találta a szavakat, felemelőnek és büszkeségnek nevezte, hogy ilyen énekesnője van az országnak, mint mondta, hozzá közel állnak az ilyen érzelmes dalok, szereti ezt a világot, tökéletesnek nevezte Radics Gigi produkcióját.



Radics Gigi hófehérben állt színpadra Forrás: A Dal / Facebook

Mögötte hármas holtversenyben végzett, 41-41 pontot kapott Pápai Joci és az Origo című dal, Tóth Gabi és Freddie Shuman feat. Lotfi Begi a Hosszú idők-kel, illetve Zävodi + Berkes Olivér a #háttérzaj-jal.

Tóth Gabit nagyon várta Both Miklós, hosszasan dicsérte is, a szövegbe azonban kicsit belekötött, javasolta az egyes és többes szám egyeztetését az egyik sorban, Caramel egyenesen hipnotikusnak nevezte az előadást.

Forrás: A Dal / Facebook

A zsűritag Pápai Jocit is nagyon megdicsérte, meghatotta az előadás - ők egyébként nagyon jó barátok, de hangoztatta, nem a barátság beszél belőle.

Both Miklós a cigányzenéről és a magyar népzenéről beszélt, "izgalmasan lélegzik ez a dolog" - tette végül hozzá, de a vizuális elemeket "dáridósnak" nevezte, nem tetszett neki a látvány. Zséda szerint hiteles volt, nem maradtak benne kérdések, "utoljára akkor volt ilyen érzésem, mikor a Megasztár-ban láttam egy Caramel nevű fiút" - mondta neki.

Forrás: A Dal / Facebook

Ötödik helyen jutott tovább a The Couple Vége van című dala, ami 38 pontot kapott a zsűritől. A hatodik továbbjutó a nézők szavazataival a Soulwave előadásában a Kalandor című dal lett.



A Soulwave volt a közönség kedvence Forrás: A Dal / Facebook

Az elődöntőbe már korábban bejutott a Leander Kills, a Roma Soul, Singh Viki, a Spoon 21, Henderson Dávid, Benji, a Kállay Saunders Band, Kanizsa Gina, a Peet Project, Chase, a Mrs. Columbo és Szabó Ádám, hozzájuk csatlakozott a mai hat továbbjutó.

A Dal 2017 elődöntőit február 10-én pénteken és 11-én szombaton rendezik. A február 18-i döntőbe nyolc produkció jut, a győztes képviseli Magyarországot az idei, immár 62. Eurovíziós Dalfesztiválon május 9. és 13. között az ukrán fővárosban, Kijevben.