Erős, emlékezetes évadot zártak a Vikingek

Minden eddiginél hosszabb évad, minden eddiginél több fordulat, jövés-menés, csetepaté és intrika. Hosszabb pihenőre ment a History sorozata. Spoileres folytatás.

Nem sok hiányérzet maradhatott a történelmi alapokon nyugvó, de nagyrészt azért fikciós sorozat nézőiben a negyedik, a korábbiaknál lényegesen hosszabb évad után. A szériát még 2013-ban indította a History (amely addig inkább dokukban utazott), azzal a céllal, hogy egy kis fikciót is vigyen a kínálatába, saját gyártást, ezzel együtt látványt és kalandot. És milyen jól tette: kilenc Emmyre jelölték eddig, és 8,7-en áll az IMDb-n.

A negyedik évad már arról szólt, hogyan épül le Ragnar, és miképp lesznek egyre karakteresebbek, egyre fontosabbak és erősebbek a fiai. Az egykori mitikus hős lassan egy szánalomra méltó vén bolond lett, egy komolytalan megszállott, flúgos fickó, akinek már arannyal-ezüsttel kell fizetnie azért, hogy vele tartsanak egy portyára, de akkor is csak mihasznák, öregek mennek vele, annyira elterjed, hogy a viking istenek már nem támogatják a legendás vezért (aki a valóságban, már ha élt, korántsem szegénysorból jött, mint a sorozatban, de ez mellékes).

Ragnar halála prognosztizálható volt, annak ellenére, hogy ő volt a központi figura. Utána új irányt vett a sorozat, az öt fiú lett sokkal hangsúlyosabb karakter, és ezáltal a köztük lévő feszültségek is felerősödtek. Bár a nagy hadjáratot, a vérbosszút Vasbordájú Björn vezette, aki roppant elszántan és szigorúan tudott nézni minden összecsapás előtt, az írók egyre fontosabbá tették Csontnélküli Ivart.Ő ugyan kripli, nyomorék, de igen határozott, és a nagyon impulzív, emocionális, szenvedélyes emberektől sokan tartanak. Szegény Sigurd nem félt eléggé tőle, ami a sorozatban a halált okozta – amúgy neki a valóságban jutott volna még pár sziget, tartomány, egy hercegnő feleségnek, illetve pár gyerek, de dramaturgiailag kellett egy testvérgyilkosság az évad végére.

A halál amúgy is jelen volt végig, de ez egy vikingekről szóló sorozat esetében nem meglepő. A Lagertha-féle leszámolás, Ragnar kimúlása és az öt testvérből valamelyik kinyírása várható volt, némiképp meglepő volt Helga likvidálása, bár amilyen idegesítő áhítattal nézte folyamatosan az elrabolt és nyilvánvalóan rettegő-depressziós kislányt, és babrált a hajával hónapokon át, csoda, hogy nem kapott korábban egy baltát a fejébe. Innen persze Floki története is új irányt kap.

A folytatásban Björn valószínűleg különválik, és elmegy fosztogatni pár hajónyi emberrel a déli, földközi-tengeri vizekre, ahogy ezt be is jelentette. A valóságban a Ragnar-ivadék végigportyázta a mai francia és olasz partokat, kifosztotta Pisát, megtámadott több szicíliai és észak-afrikai települést, talán ezeket láthatjuk majd az ötödik évadban. Csontnélküli vagy Csonttalan Ivar komoly harcokba kezd majd a brit szigeteken, 873 körül halt meg a valóságban, úgy nyolc évvel az inváziós sereg áthajózása után – azaz vele még pár évig számolni kell. Nagy kérdés, mi lesz Lagerthával (akin láthatóan nem fog az idő, és ugyanolyan csinos, fiatal, mint sorozatidőben számolva 25 évvel korábban), úgy, hogy már nincs Ragnar, és kinyírta a riválisát is. A kisgyerek Alfred keveset szerepel, de jelen van régóta, nem is véletlenül, hiszen sok szerepe lesz: Nagy Alfréd Wessex királyságának legnagyobb uralkodója volt három évtizeden át, többször elpáholta a vikingeket, miközben kulturális területen is jelentős figura volt. Nyilván más, felnőtt színész viszi majd tovább a karaktert.

Hogy mi van a sokszor vitatott történelmi forrásokban, és mit akarnak a készítők, sokszor nem vág egybe, de ezt sok sorozatnéző tudja. A valóságban valószínűleg az árulónak minősülő Rollót soha nem fogadták vissza még ideiglenesen sem az unokaöccsei, mint tették ezt a sorozat negyedik évadjában.

Björn volt a források szerint, aki látszólag kikeresztelkedett, és eljátszotta a haldoklót, hogy az ostrom alá vett város falai mögé bejusson trükkösen, nem pedig Ragnar, ahogy a szériában láttuk. Az észak-angliai Lindisfarne kolostorát 793-ban rabolták ki és gyújtották fel a harcosok (ezzel kezdődött a viking-kor): a sorozatban Ragnar ott már 25 lehetett, és ha 865-ben hajóztak át megbosszulni fiai a halálát (ami tény), akkor majdnem száznak kellett volna lennie, amikor meghalt. De Ivar is csak 20-25-nek tűnik a nagy invázió idején, semmiképp nem hatvannak.

De ez mindegy is, a lényeg, hogy 2017-ben jön az újabb, szintén húszrészes évad, és új uralkodója van a történelmi-fikciós sorozatoknak. Megnéznék egy hasonlót a kalandozó magyarokról, I. Lajos királyunkról, Mátyásról is.