Nagy küzdelemben dőlt el a Sztárban sztár + 1 kicsi fináléja

Két hónapja ez a show itthon a legnézettebb tévéműsor kábeltévén, legutóbb is 773 ezren követték. A finálé nem sok hiányérzetet hagyott a tévézőkben, fellépett mindenki, versenyben lévő és már kiesett egyaránt, láttunk vicces és megható produkciókat is, kínos ripacskodás nélkül. Nyert Pál Dénes és Varga Vivien.

A show számos pontján látszott a komoly mennyiségű munka, amit a stáb beletett a produkciókba, rengeteg meló lehetett minden percet jól kitalálni, beszerezni ezer kelléket, ruhát, betanulni a koreográfiákat, elkészíteni a profi sminkeket, a maszkokat, amelyek mögött néha fel sem lehetett ismerni a valódi előadót.

Jobbról Király Linda Forrás: tv2

Forrás: tv2

Egy jó show-hoz szórakoztató zsűri is kell persze, de mégiscsak a színpadon látottak a meghatározóak, és ebben nem volt hiba a döntőben: aki szereti az ilyen beöltözős, dilizős show-kat, az jól szórakozott (márpedig kábelen ez a legnézettebb műsor két hónapja, így sokan kedvelik).

Bereczki Zoltán és Berki Artúr jó hangulatot hozott a stúdióba, mint RUN D.M.C és az Aerosmithből Steven Tyler, utána földöntúli élményt okoztak a fellépők az Ötödik elem című film dalával: Király Linda és Tabatabai Nejad Flóra Diva Plavalagunaként léptek fel.

Forrás: tv2

Pál Dénes és Varga Vivien Snoop Dogg és Katy Perry karakterét hozták ügyesen, de az első körben a legviccesebb Záray Márta és Vámosi János volt, azaz Kornis Anna és Feke Pál. A már kiesett Sipos Peti és Sztojka Vanessza valamint Szandi és Lentulay Krisztián az Emergency House dalát adták elő, de mivel az eredeti dal alapvetően rettenetes, a produkciójukban sajnos nem sok élvezhetőt találtunk.

Pál Dénes és Varga Vivien Forrás: tv2

A második körben Király Lindának és Tabatabai Nejad Flórának egy igazi flegma, laza, de kemény énekesnőt, Linda Perryt kellett alakítania a 4 Non Blondes együttesből, nívósan hozták is a feladatot. Dér Heni és Juhos Zsófi jól rázta Nótár Maryként és igazi lakodalmas hangulatot csináltak, Bereczki Zoltán és Berki Artúr pedig Josh Groban és Michael Bublé bőrébe bújt. A Wellhello is felbukkant, ezúttal Feke Pál és Kornis Anna formájában, persze őket is nagyon szerette a zsűri.

Feke Pál és Kornis Anna mögött a táncosnőket is megnéztük Forrás: tv2

A fináléban látott öt párosból végül Varga Vivien és Pál Dénes nyertek. Utóbbi már-már rutinos tévés győztes, mert 2013-ban a Voice-ban lett befutó, 2014-ben pedig a Sztárban sztár "felnőtt" verziójában diadalmaskodott.

Szavazzon!