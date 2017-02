Végre kiderült, mikor folytatódik a tavalyi év egyik legjobb sorozata

Azoknak, akik csak kedvenc énekeseik előadása, illetve az itt debütáló trailerek miatt nézik a Super Bowlt, idén sem kellett csalódniuk. Ezen alkalomból láthattuk többek közt a Stranger Things című kölyök sci-fi sorozat második évadának első előzetesét – amelyből az is kiderült, mikor folytatódik a széria.

Habár a rövid kedvcsináló nem sok mindent árul el, a rajongóknak az is épp elég, amit igen, hiszen ezek után már biztosra vehetjük, hogy folytatódik a nosztalgikus hangulat (a srácokat ugyanis Szellemirtók-jelmezben láthatjuk), illetve hogy visszatér Eleven, akinek az első évad végén még kétséges volt a sorsa.

A készítők ugyan már múlt novemberben elhintették a Twitteren, hogy a rejtélyes lányt alakító Millie Bobby Brown a folytatásban is szerepelni fog, most viszont minden esetleges kétségünket hátrahagyhatjuk, hiszen a gyerekszínész valóban felbukkan (vagy inkább csak felvillan) a teaserben.

Ami pedig talán még fontosabb, hogy a rövidke spot végén azt is megtudhatjuk, mikor érkezik a várva várt második évad. A jelek szerint az idei halloween a szokásosnál is félelmetesebbnek ígérkezik, hiszen a Netflix akkor mutatja be a Stranger Things második évadát, amire így összességében több mint egy évet várunk, hiszen az első szezon tavaly júliusban debütált.

Visszatérő kedvenceinken kívül az új epizódokban olyan színészeket láthatunk, mint Sean Astin, A Gyűrűk Ura-filmek Samuja vagy a Megőrülők érted című sitcomból ismert Paul Reiser, de úgy fest,tovább bővül a gyerekszínészek gárdája is, például egy Linnea Berthelsen nevű ifjú dán tehetséggel és egy Sadie Sink nevű fiatal színésznővel, akit korábban a Foglalkozásuk: amerikaiban és a Zsaruvérben láthattunk feltűnni.