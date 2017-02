Nyitott kapcsolatban élt Pásztor Anna és párja

Pásztor Anna és párja gimis korukban jöttek össze, de volt néhány év, amit külön töltöttek. Úgy döntöttek, erre az időre szabadon engedik egymást, nyitott kapcsolatban éltek.

Pásztor Anna és párja, Galotti Balázs kiteregették hálószobatitkaikat, többek közt arról meséltek a Hálószobatitkok-ban, hogy a kapcsolatukban volt pár olyan év, amit külön töltöttek, de az idő alatt vártak a másikra. Mint mesélték, 26 éve ismerik egymást, a gimnáziumban jöttek össze, azóta pedig többször engedték el egymás kezét.

Fotó: Mudra László - Origo

"Voltunk elég sokat külföldön, külön is, meg együtt is, és ilyenkor nem feltétlenül volt arra szükség, hogy szorosan tartsuk a gyeplőt. Amikor visszajöttünk Magyarországra, vagy kint találkoztunk, folytattuk az egészet ott, ahol abbahagytuk" – mondta az énekesnő párja.

Mindig tudták, hogy visszatérnek egymáshoz, akkor is, ha épp összejöttek valaki mással. Ismerték egymás új partnereit, jóban is voltak, de mindketten bíztak abban, hogy végül egymás mellett kötnek ki újra.

Ez a lazaság két gyerek után is megvan bennük. "Ugyanolyan szabadon élünk most is. A gyerekkel egyáltalán nem változik meg semmi, és nincs vége az ember életének. Lazán fogjuk fel az életet, nincs az, hogy a hülyeségnek meg a kalandozásnak vége, az egész élet egy hatalmas nagy játék. Mi a legnagyobb haverok vagyunk, és még szerelmesek is. A gyerekek pedig csak bónuszok, nincs olyan, hogy most akkor megkomolyodunk, és spártai szigor van" – mondták.