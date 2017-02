Március 5-én jön a Feud, egy legendás, hollywoodi viszályt támasztanak fel.

A Feud című sorozatban Jessica Lange lesz Joan Crawford, Susan Sarandon pedig Bette Davis. Az FX nyolc részt rendelt belőle, ezzel a sztori le is zárul. A producer Ryan Murphy, akinek nevéhez olyan szériák köthetők, mint a Kés/alatt, a Glee, az American Crime Story, az Amerikai Horror Story vagy a Scream Queens. A premier március 5-én lesz, itt a beígért poszter:

FX

Az első évad egy legendás hollywoodi harcról szól, Joan Crawford és Bette Davis féltékenykedésekkel teli, szakmai, magánéleti viszályáról. Az 1962-es What Ever Happened to Baby Jane?, azaz Mi történt Baby Jane-nel? forgatása alatt nem ment minden zökkenőmentesen.