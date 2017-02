Ki marad talpon?

A Maradj talpon-t a Duna TV akkor is folytatja, ha Gundel Takács Gábor már felmondott, és mással kell helyettesíteni egy olyan kvízben, amely erősen a személyéhez kötődik. Mennyire függ össze a brand és a műsorvezető, lehet-e csere több év után? Mennyire kockázatos főszereplőt cserélni egy bevált tévés produkcióban?

Mint elsőként megírtuk, az MTVA próbaadásokra hívott pár képernyőst, hogy tesztelje, mennyire működnek jól a Maradj talpon díszletében, hogyan kommunikálnak a versenyzőkkel, mennyire tudnak improvizálni váratlan helyzetben, tartják-e magukat a megkívánt tempóhoz, hihető-e, őszinte-e az érdeklődésük, amikor olyanokat kell kérdezni a játékostól, hogy „tényleg tengerbiológus akart lenni kiskorában?” vagy „igaz, hogy koreaiul tanul?”.

Pár héten belül a közmédia ki is jön majd egy névvel, és eldől, hogy ki helyettesíti Gundelt a kvízműsor élén. Felmerült már Jakupcsek Gabriella neve, akitől ugye nemrég megvált az MTVA – ezt a lapinformációt azonban sem a TV2-re tartó műsorvezető, sem a közmédia nem erősítette meg, sőt, utóbbi egyenesen tagadta. Jakupcsek ugyan jó választás is lehetett volna, vezetett már kvízt jó hosszan, a Multimilliomost, a kétezres évek elején – megszakításokkal együtt négy éven át. De a rossz viszony miatt ez most aligha jön össze.

Személye talán jó pótlék lett volna a Maradj talpon-ra is, már ha muszáj folytatni a formátumot, amely már hat éve a képernyőn van, kisebb-nagyobb szünetekkel. Mivel nem volt megkeresés, vagy nemet mondott erre, nyilván más, tapasztalt ember kell oda. Nem lepődnénk meg, ha mondjuk a közmédiának sokat dolgozó Szente Vajk lenne a befutó.

Állt az alku

Kérdés, hogy mennyire nő össze egy tévés branddel egy műsorvezető, mennyire kötik az arcát egy műsorfajtához. Kockázatos lehet egy műsor megtartása csak jobb híján, vagy azért, hogy a licenc ne lehessen hozzáférhető szabadon: ha egy megvett formátumot évekig nem használ egy tévé, megveheti más, tán épp egy rivális.

Benne van a pakliban, hogy a megszeretett, egy idő után megszokott, akár rutinból nézett show új arcot, így teljesen új karaktert, ízt kap. A Maradj talpon amúgy is túl van a csúcson, tisztességesen termeli a nézettséget, de korántsem csodafegyver: a múlt héten nem került be a hazai top 20-ba, de házon belül, a Dunán is megelőzte a Szerencseszombat, A Dal és a Kékfény is.

Áll az alku Kovács Áronnal Forrás: TV2

Amúgy nem ez lesz az első eset, hogy Gundel Takács Gábor helyére keresnek műsorvezetőt, ez történt az Áll az alku-val, amelyet 2004 és 2006 között jó nézettséggel épp ő vitt. Talán még emlékeznek az olvasók a semmiféle műveltséget, olvasottságot nem igénylő vetélkedőre, ahol táskákat kellett kinyittatni. A nyeremény a megérzésen, a vakszerencsén múlt. Az amúgy tehetséges és jó szövegű Kovács Áron kapta meg később, 2009-ben ezt a vetélkedőt, amelyről nem akart lemondani a TV2.

Nem volt rossz benne, de igazából azért a nézők többsége az első műsorvezetőjére emlékszik. Mint a fenti képen látható, Áron elég jól érezhette magát a csinos modellek, hoszteszek között.

Több gazdája is volt

Más a helyzet, amikor egy formátum olyan gyakran cserél gazdát, hogy idővel már nem is emlékszik az ember arra, hogy kik vitték az elején. Az RTL átverős műsorát először Reviczky Gábor vezette, akkor még Kész Átverés Show volt. Őt később Boros Lajos és Bochkor Gábor váltotta, majd Jáksó László lett a műsorvezető. Ő hosszabban lehetett, legalábbis több emlékünk van arról, hogy idétlen parókában, pezsgővel odamegy a becsapott celebekhez. Ekkor a műsor címe Kész átverésre rövidült.

Dér Heni a Kész átverésben Forrás: rtl

Jáksó helyét 2006 novemberétől Sebestyén Balázs vette át, neki passzolt ez a feladatkör, elég jól szórakozott a kínos helyzetekbe kényszerített pályatársak, kollégák láttán. További műsorvezető volt még Cooky, ő 2009 őszén kezdett, de róla kevés emlékünk maradt, majd a francia rádiós után az MC DC-ként ismert Veres Robi kapta meg a műsort. Ez nem volt a legjobb lépés, inkább csak arról lehetett szó, hogy nem szerették volna a csatornánál, ha a Csillag születik szereplője hamar eltűnik.

Felsorakozott Fábry, Friderikusz

Hogy mennyire egy emberhez képes nőni egy formátum, arra a Legyen ön is milliomos! a legjobb példa itthon, hiszen – leállásokkal – kilenc éven át vezette Vágó István. Neki a Sebestyén Balázzsal vezetett Pókerarc volt az utolsó RTL-es kalandja, utána a TV2-re ment, de az RTL Klub még látott erőt a Milliomos-formátumban (vagy csak nem akarta évekig hanyagolni, és engedni, hogy egy rivális megvegye). Így került a műsorvezetői székbe előbb Fábry Sándor, aki emlékeink szerint főképp ismert emberekkel játszott, és nem napi szinten, majd később Friderikusz Sándor is megkapta a kvízt. Mindhárom tévés más stílusban, más dinamikával vezette a műsort, érdekes volt felfedezni a különbségeket.

Friderikusz Sándor a díszletben Forrás: rtlklub.sajtoklub.tv/Bársony Bence

Lehetne még napestig sorolni a műsorvezető-cseréket (nem kvíz, nem vetélkedő, de a Ridikül-sztori is eszünkbe juthat), de az biztos, hogy sokan lemorzsolódnak, ha az emblematikus figura – akit mindenki megszokott abban a szerepkörben – távozik egy show éléről. Aztán akad olyan is, ahol épp a harmadik ember hozza a jó nézettséget, és ilyen Az 50 milliós játszma. Ott nem volt ideje nagyon a közönségnek Rákóczi Ferihez kötni a 2010-es induláskor, mert nem ment olyan sokáig, csak pár hétig. Hosszabb szünet után Liptaival tért vissza a kvíz, nézték, de rekordokat nem döntött. Korábban nem tudtak bevonódni applikációval a tévézők, mert felvételről ment: most élőben Majka vezeti, és vagy az ő lazább, egyáltalán nem okoskodó karaktere, vagy az élő adás varázsa miatt, de igen szépen teljesít.

