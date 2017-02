A támadások miatt Tóth Gabi eltüntette művésznevét

Tóth Gabi a Totova nevet adta új zenei projektjének, a névválasztás azonban nem sikerült túl jól, számos kritika érte a felvidéki magyarságtól, és egy csoport is szerveződött a Facebookon ellene. Úgy látszik, a felháborodásnak lett eredménye, az új név teljesen eltűnt az énekesnő oldalairól.

Az énekesnő közösségi oldalán számolt be arról, hogy több felvidéki magyar lap is megkereste, és számos kritika érte a Totova név miatt, amit új zenei projektjének adott. Hosszasan írt arról, hogy miért ezt a nevet választotta, és állította, nem akart ezzel megbántani senkit.

"A dalaimmal igyekszem mindig pozitív gondolatokat sugallni és őszinte érzéseket közvetíteni, a színpadon és azon kívül is mindig önmagamat adni. Most egy új zenei projektet készítek alkotótársaimmal, ehhez választottunk egy fantázianevet. Ettől én még továbbra is Tóth Gabi vagyok.

A névválasztásnak nincs köze semmilyen politikai tevékenységhez, nem kívánja befolyásolni senkinek a nézeteit, és semmiképpen sem támogat olyan törekvéseket, melyek azt célozzák, hogy bárkit akarata ellenére kényszerítsenek bármire" – írta.

Forrás: Tóth Gabi / Facebook

A magyarázkodás nem volt elég, a Facebookon egy csoport szerveződött Bojkottálom Tóth Gabit a Totova név miatt névvel, a közel ezer tag pedig aktívan figyelte az énekesnő minden megmozdulását, képmegosztását, élő bejelentkezését. Míg Tóth Gabi A Dal színpadán énekelt szombat este, a csoporttagok arra biztatták egymást, hogy egy ponttal szavazzanak rá. "Szavaztunk: tény, hogy a zsűri tagjai mellett tőlünk kapta a legkevesebb, 7 pontot. Az 1 pontok hatása megmutatkozott. Totova pedig el sem hangzott, le sem írták, ki sem mondták sehol" – írta egy tag a produkció után, bár abban nincs igaza, hogy a 7 pont kevés, ez volt a fordulóban a legmagasabb pontszám a közönségtől, a többi fellépő vagy ugyanennyit, vagy kevesebbet kapott.

A Totova név teljesen eltűnt az énekesnő oldaláról, képeiről, a Hosszú idők című dala mellett a Tóth Gabi név szerepel, és A Dal honlapján sem hivatkoznak már Totovaként rá. A lázadás úgy tűnik, elérte célját.

A probléma egyébként az -ova utótaggal volt, az elmúlt években több kampány is indult Szlovákiában azért, hogy ez eltűnjön a nevekről, a felvidéki magyarok a magyar névhasználat fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, ezzel jelezve, hogy Magyarországhoz tartoznak ők is.