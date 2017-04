Az anyjuk sem ismerne rá ezekre a sztárokra

Lépten-nyomon hallani történeteket arról, hogy egy színész mennyit fogyott vagy edzett egy szerep miatt, vannak azonban olyan sztárok is, akik a sminkesek, maszkmesterek segítségével változtak meg nagyon egy-egy projekt erejéig. A tévében is akadtak már jelentős átalakulások, a fehér srácból fekete rapper lett, mást több mint hetven évvel öregítettek meg, hogy be tudják fejezni a sztoriját.

Mint arról nemrég beszámoltunk, a harmadik évadot is megrendelték Neil Patrick Harris sorozatából, az A Series of Unfortunate Events-ből, amelyben alig lehet ráismerni az Így jártam anyátokkal egykori Barneyjára. A történetben Olaf grófot játssza, azt a szerepet, amelyben Jim Carreyt is láthattuk a Lemony Snicket – A balszerencse áradásá-ban, ennek megfelelően kellően el lett maszkírozva:

Ráadásul miután a sorozatban örökbe fogadott gyerekei megszöktek tőle, ő több álruhában is a nyomukba eredt, előfordult, hogy így jelent meg az ajtóban:

Harrist nem először maszkírozták el egy szerep miatt, például az Így jártam anyátokkal-ban is láthattuk már öregemberként: egy (rém)álomjelenetben Marshall lányát vezette oltár elé telebotoxozott fejjel; egy másik epizódban pedig decens öregúrként fűzött egy csajt a bárban – és még nyolcvanhárom évesen is otthagyta a nőt, amikor megtudta, hogy az már elmúlt harminc:

Miután a vígjátéksorozat történetét Ted 2030-ban mesélte el a gyerekeinek, nem volt ritka egy-egy esemény előrevetítése sem, vagyis a főszereplőket kivétel nélkül láthattuk idősebbként is. Tednek csak simán ősz lett a haja, az öreg Marshall – aki időutazóként még a MacLaren'sbe is visszatért, hogy egy csípős csirkeszárnyat átküldjön fiatalkori önmagának – azonban már inkább lett egyfajta karikatúra.

Több mint hetven évvel megöregítették a színésznőt

Volt ennél durvább öregítés is már a tévétörténetben: miután a Sírhant művek középpontjában egy temetkezési vállalatot üzemeltető család állt, nem meglepő, hogy a sorozat végén az összes szereplő halálát bemutatták. A legtovább a legfiatalabb lány, Claire húzta, ő a történet szerint 1983 márciusában született, és csak 2085-ben, alig egy hónappal a 102. születésnapja előtt halt meg – az őt játszó Lauren Ambrose a jelenet felvételekor viszont csak 27 éves volt, kellett jócskán ügyeskedniük a maszkmestereknek.

Persze nemcsak az arcot, de a testet is el lehet változtatni, emlékezetes volt például, ahogyan a szupervékony Courteney Coxot kitömték a Jóbarátok azon jeleneteire, amelyek még a szereplők fiatalkorában játszódtak – Monica pedig akkortájt igen kövér volt:

Az azóta már öt Oscarra jelölt, egyébként szintén igen csinos Amy Adams sem volt mindig ennyire ismert, a Smallville első évadjában még csak a történetben szereplő gimi egyik diákját játszotta, aki állandóan súlyproblémákkal küszködött. Így nézett ki a ráadott maszkban:

Sörhasat kapott vagy kitetoválták az arcát

Ewan McGregorra sem igen ismernénk rá a Fargo harmadik évadjában, ha nem tudnánk, hogy ő játszik benne. Egy testvérpárt alakít, amelynek egyik tagjaként csupán göndör hajat visel, a másikként viszont rendesen átalakult, egy erősen kopaszodó, bajszos, sörhasú figura vált belőle:

Természetesen a Vikingek szereplői sem úgy néznek ki civilben, mint a sorozatban, az amúgy simaképű Linus Roache például tekintélyes szakállat kapott, a Halfdant játszó Jasper Pääkkönennek pedig a fél haját le kellett borotválnia, és még egy ijesztő tetoválást is felvittek az arcára:

Van még pár példánk, lapozzon a folytatásért!