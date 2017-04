Váratlan meglepetés érte Bódi Sylvit a forgatáson

A Viasat3 új tárkereső műsorát Balin forgatták, ahol bizony gyakran előfordul, hogy szabadon mászkáló majmokba botlik az ember. Az Exek az édenben egyik forgatási szünetében a műsorvezetőt, Bódi Sylvit érte váratlan meglepetés, mikor a fejéről váratlanul leemelte a napszemüvegét egy majom, majd elszaladt vele. Mint az Origónak mesélte, ezek az állatok nem buták, lehet velük egyezkedni, ő pedig már teljesen megszokta, hogy az emberek közt mászkálnak, és néha ellopnak ezt-azt tőlük.

Heti négy résszel hamarosan érkezik a hazai képernyőkre a Viasat3 új párkereső műsora, az Exek az édenben, az új magyar reality házigazdája Bódi Sylvi lett. A műsorvezető évente több hónapot tölt itt, hozzá van szokva a szabadon mászkáló majmokhoz, de azért őt is érik néha meglepetések.

"Az egyik forgatási szünetben mit sem sejtve egy kerítésnek támaszkodva skype-oltam a családommal, mikor hirtelen csak annyit láttak a szüleim, hogy egy szőrös kéz benyúl, és lekapja a fejemre feltolt napszemüvegemet. Egy pimasz kis majomnak megtetszett a napfényben csillogó napszemüvegem, és túszul ejtette. Bontottam a vonalat, majd üldözőbe vettem a majmot. Annyi lélekjelenlétem volt, hogy magamhoz kaptam kettőt az asztalon lévő banánból."

"A kis maki ezt észrevette és lassított. Kihasználva az alkalmat, testbeszéddel elmagyaráztam neki, hogy szeretném kiváltani a túszt a nálam lévő banánnal, majd hozzátettem, hogy különben sem biztos, hogy ez a fazon jól állna neki. Nyitottságot mutatott az üzletre, mert megállt. Átnyújtottam neki az első banánt, amit kissé bizalmatlanul, vonakodva vett át. A másik kezével fogta a napszemüvegemet. Tudtam, hogy most kell felajánlani neki a másik banánt is. Na, gondoltam magamban, akkor most vagy az lesz, hogy elszalad a napszemüvegemmel, és én cserébe még meg is ebédeltettem, vagy ha szerencsém van, akkor a kaja láttán eldob mindent, ami a kezében van. Végül az utóbbi történt, tehát megköttetett az üzlet. Nem buták a majmok, egész jól szót lehet érteni velük, s úgy fest, van az a váltságdíj, amiért hajlandóak visszaadni még akár a frissen szerzett portékájukat is."

Balin teljesen megszokott a majmok látványa, és úgy látja, ők is megszokták az embereket. "Nekünk, turistáknak, akik nem vagyunk hozzászokva a majmok viselkedéséhez, észnél kell lennünk, hiszen gyakran előfordul, hogy el-elcsennek ezt-azt tőlünk. Én alapból nagy állatbarát vagyok, így ahogy a kóbor kutyáktól vagy cicáktól, a majmoktól sem félek. Az előbbieket, ha tehetem, meg is etetem."

"Ez a jelenet vicces volt, meg kell hagyni. Számomra mégsem ez volt a legemlékezetesebb, hanem a forgatás maga. Néhány kollégámat nagyon megkedveltem, rengeteg támogatást és segítséget kaptam tőlük. Élveztem a forgatást, és imádtam, hogy munka előtt reggelenként szörfözhettem. Tengerparton állva, puha homokot érezvén a talpam alatt műsort vezetni számomra egy álom meló volt"- mondta.