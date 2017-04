A második adással folytatódott vasárnap este A Nagy Duett: Kasza Tibi zöld hajjal zsűrizett, Tolvai Reni dekoltázsa és Emilio lecsúszó nadrágja biztosan emlékezetes marad, egy páros pedig kiesett a műsor végén.

Danny Blue és Tolvai Reni kezdték az estét, újabb trükkel készültek a színpadon, de Kasza Tibi állította, csak az énekesnő dekoltázsát tudta figyelni a produkció helyett, hosszasan arról áradozott. Bár sok jó szót kaptak, a zsűri most szigorúbbra vette a figurát, mint az első adásban, 25 pontot adtak az Elvis-dalra.

A Modern Talking Brother Louie című dalával érkezett Vastag Csaba és Ábrahám Edit, Szulák a színésznőt dicsérgette, és kiemelte, hogy milyen bevállalós a páros. A régi tévétornákat idéző produkció elhozta a maximumot, 30 pontot kaptak.

Zimány Linda és Oláh Gergő következett, volt bőven energia a színpadon, most megvolt az összhang is köztük, és bár kisebb bakik becsúsztak a szövegben, csupa jó kritikát kaptak, Cooky hosszan fejtegette, hogy milyen szuperek voltak – a rappelés 29 pontot ért.

Emilio nadrágjáról valami leszakadt a produkció közben, a dal felétől már fél kézzel azt tartotta, de nem zökkent ki a szerepből, mellette Ábel Anita nyomta a rock and rollt – szórakoztatóak voltak, nagyon pörögtek.

Latin dallamokra ropta Apáti Bence és párja, Szulák szeme akkor csillant fel a produkció közben, mikor Vincze Lilla letépte Apáti ingjét. Félmeztelenül nyomta tovább Marc Anthony dalát, aminek meg is lett az eredménye: a pontozásnál többször méltatták külsejét, mint a hangját, 30 pontot ért az előadás.

Diszkós hangulatot teremtett Patrick Hernandez slágere Mádai Viviennel és Csipával, a zsűri őket is dicsérte - Kaszáék szóban kicsit szigorúbbak a versenyzőkkel, mint az első adásban, de a pontok ezúttal is magasak, Mádaiék 28 pontot kaptak. Akárcsak Stohl Lucáék, akik megidézték Szulák Andrea Xénia-lázas múltját, aki az örökkévalósága első alapkövének nevezte a dalt.



Erdei Zsolték németül énekeltek, Tilla múltkori bakiján (Erdei Zsolt lett a Magyar Ökölvívó-szövetség elnöke, de ő véletlenül "ökölszívó"-t mondott) ezúttal is jókat röhögtek. A rap jól ment nekik, Judy a német nyelvvel azért megszenvedett, de a méretes paróka sem könnyítette meg a dolgát.

Völgyesi Gabi és Sági Szilárd a nézők kedvencei voltak az első adásban, most is odatették magukat, de egész más műfajban. Forró, tüzes tánccal készültek, a latin dalok is jól álltak nekik: 30 ponttal zártak. Eztán Janicsák Vecát méltatta Kasza Tibi, és bár hangsúlyozta, hogy milyen jók voltak, hozzátette, hogy a rock műfaja nagyon nehéz, Cooky profizmust emlegetett, megkapták a maximális pontszámot ők is.

Utolsóként Jolly és Hódi Pamela adta elő a Már minálunk babám-at, a mulatós nóta szórakoztató volt a zsűri szerint, Szulák azt látta, hogy szemlátomást nem érdekli őket se a zene, se a szöveg, se a koreográfia, de látszik, hogy élvezik, ez pedig egyáltalán nem rossz hozzáállás ebben a műsorban.

A mezőnyben egy páros kapott 25, kettő 28, négy 29 és négy 30 pontot, ehhez jöttek az applikáción leadott nézői szavazatok. Első körben Völgyesi Gabiék, Janicsák Vecáék és Vastag Csabáék álltak az első helyeken, de a végleges eredményre várni kellett, a nézők ezúttal is két körben adhatták le a voksokat.

Végül a második élő adás utolsó perceiben Stohl Luca, illetve Tolvai Reni állt a színpadon párjával. Danny Blue és Tolvai Reni búcsúzott a műsortól, és bár korábban arról meséltek, hogy győzni jöttek, nem voltak csalódottak a kiesés miatt. A jövő héten tíz páros folytatja a TV2 énekes versenyét.