Patkányokkal lakott, punkegyüttesben trombitált a Trónok harca sztárja

Valószínű, hogy még aki egy percet sem látott a Trónok harcá-ból, az is szembetalálkozott már az interneten a sorozat törpéjének, Tyrion Lannisternek az alakjával. Az őt alakító Peter Dinklage útja elég hosszú volt a sikerig, New York-i tartózkodását egy patkányokkal teli albérletben kezdte.

Peter Dinklage már gyerekkorában azzal szórakoztatta a szomszédokat, hogy New Jersey-i házuk alagsorában bábelőadásokat tartott nekik. A partnere a játékban a testvére, Jonathan volt, aki Peter elmondása szerint igazi előadó, valószínűleg jobb színész is lenne nála, ha nem a hegedű lenne a szenvedélye – a fiúból ugyanis hegedűművész lett, több film zenéjét szerezte, a Rushsal is turnézott, Rod Stewart és Amy Winehouse lemezein is közreműködött.

Sokáig úgy nézett ki, hogy Dinklage-ből nemhogy világsztár, de színész sem lesz, annyira nem tudott magával mit kezdeni fiatalon. A főiskola után különféle haverjainál csövezett, majd egykori osztálytársával, Jim Bell-lel cuccolt be egy lepukkant New York-i albérletbe.

A lakás a Williamsburg híd aljában volt, így minden alkalommal erősen megremegett, ha a hídon átment egy nagyobb jármű, ráadásul nem volt gáz, a csöveken keresztül sokszor patkányok jelentek meg a tűzhely sütőjében – viszont hiába panaszkodtak a tulajnak, aki egyszer még kést is rántott rájuk.

Színdarabot akartak csinálni, de inkább piáltak

„Azt terveztük, hogy megcsináljuk Sam Shepard darabját, a True West-et. De aztán túl sokat piáltunk, végül csak egyetlen felolvasóestünk valósult meg” – mesélte Dinklage erről az időszakról. Végül Bell Seattle-ben talált munkát, a későbbi Tyrion egyedül maradt New Yorkban, egy másik lakásban.

Ekkor már inkább a zenei karrier érdekelte, beszállt egy Whizzy nevű, punkot és funkyt elegyítő bandába, ahol trombitált, néha rappelt is. Az arcán lévő sebhelyet is rocksztárkodás közben szerezte, a legendás CBGB-ben esett egy jókorát az egyik fellépésükön.

Dinklage énekel:

A show-kból viszont nem tudott megélni, úgyhogy szerzett egy irodai munkát egy olyan cégnél, amelyről a mai napig nem tudja pontosan, hogy mivel foglalkozott. Mint mesélte, eldohányozgatott az ottani srácokkal, akik látszólag azt sem bánták, hogy szinte minden pénteken beteget jelentett, mert csütörtökön annyira berúgott a barátaival.

Egyik régi ivócimborája, Brendon Blake az Esquire-nek mesélt arról, hogy Dinklage állandóan kétszer olyan részeg volt, mint a többiek, miután velük együtt, ugyanannyit ivott, de jóval kisebb termete miatt kevésbé jól bírta.

Nem vállalta a törpékre szabott szerepeket

Dinklage színészi kibontakozása nemcsak a nagy piálások miatt tartott sokáig, hanem azért is, mert rengetegszer mondott nemet. Egyszerűen nem akart sztereotip szerepeket vállalni, amelyeknél csak az lett volna a lényeg, hogy kisnövésű legyen, vagyis nem akart mumpic lenni az Ózban vagy ír kobold egy sörreklámban. Úgy érezte, hogy ennél még az is jobb, ha élete végéig adatokat rögzít a cégnél, amelyről azt sem tudja, mi a profilja.

A színész elismerte, hogy a múltban sok keserűség volt benne a termetével kapcsolatban, és ma már tisztában van azzal is, hogy Tyriont sem játszhatná, ha nem lenne kisnövésű. Annak idején végül a független filmeknél talált egy kiskaput, viszonylag könnyen bekerült a Csapnivaló-ba is – ahol aztán nem volt nehéz dolga, egy frusztrált színészt kellett eljátszania.

Itt találkozott későbbi jó barátjával, Steve Buscemivel is, akivel aztán többször is dolgoztak együtt, a 13 Moons-ban, a Saint John of Las Vegas-ban vagy a Pete Smalls is Dead-ben. Dinklage emellett emlékezetes volt Az állomásfőnök-ben, a Halálos temetés-ben és a Narnia krónikái – Caspian herceg-ben is, sorozatok közül pedig megfordult például A küszöb-ben és a Kés/Alatt-ban.

Kis híján visszamondta a nagy szerepet

A Narnia miatt egyébként először nem is akarta elvállalni Tyrion szerepét, úgy volt vele, hogy elég volt neki a fantasy műfajából. „Nem akarok megint hosszú szakállal és csúcsos cipőben rohangálni” – mondta először az alkotóknak, csak akkor mondott igent, amikor kiderült, hogy egy jóval komplexebb karakterről, egy nőcsábász, alkoholista törpéről van szó.

