Nézzen be a Balin forgott magyar párkereső pazar villájába!

Április 18-án debütál a Viasat3 legújabb párkereső reality-je, az Exek az édenben. Nézze meg, milyen körülmények között éldegéltek a szereplők!

Az már kiderült, hogy három lány és három fiú alkotja majd a kezdőcsapatot, őket megnézheti itt. A formátum lényege, hogy a szereplők hamar párokat alkotnak, hogy esélyük legyen elvinni a 10 milliós fődíjat, de hiába biztosak egymásban, hiába lobbant fel a szerelem a trópusi luxusközegben, előbb-utóbb mindenkihez betoppan egy volt szeretője, élettársa, akinek egy célja van: elszakítani volt társától annak új párját, hogy azt hazaküldve inkább ő legyen a győztes a végén.

Ránézésre adott az Éden hotel-hangulat, pár hasonló műsorelemmel, de másféle fordulatokkal. A magyar néző találkozhatott már hasonlóval, az Ex on the Beach az MTV-n ment. Nézze meg a helyszínen készült képgalériát, klikk ide vagy a fotóra!