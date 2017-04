Gyilkos elmék: soha nem lesz vége

A CBS bejelentette, hogy tizenharmadik évad is készül a Gyilkos elmék című krimisorozatból. Egyéb részletet nem közöltek, de az eddigi menetrendnek megfelelően vélhetően már idén ősszel debütálnak az új részek.

Az FBI viselkedéskutató egységének tagjaiként sorozatgyilkosokra vadászó hősöket megformáló színészek közül Joe Mantegna, Paget Brewster, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Kirsten Vangsness, Aisha Tyler, Adam Rodriguez és Damon Gupton biztosan visszatérnek.

Shemar Moore és Thomas Gibson ezzel szemben már nem tagjai a csapatnak: előbbi színészt a tizenegyedik évadban láthattuk utoljára (bár állítólag egy epizód erejéig visszatér a jelenleg futó, tizenkettedik évad fináléjában), utóbbit pedig azért rúgta ki a csatorna, mert lábon rúgta az egyik író-producert.

A Gyilkos elmék a most bejelentett hosszabbítással egyike lett a CBS azon tizenkilenc, régóta futó sorozatának, amiket a 2017–2018-as évadra is berendeltek: olyan címeket találunk köztük, mint az Agymenők vagy a Survivor és a Big Brother című reality show-k.

A csatorna ezenkívül öt újonc sorozatából, például a MacGyver-rebootból, a Kevin James főszereplésével készülő Kevin Can Waitből és a Jóbarátok-sztár Matt LeBlanc nevével fémjelzett Man with a Planből is rendelt újabb szezont.