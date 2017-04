Még brutálisabb lett volna a The Walking Dead sokat emlegetett szezonnyitó epizódja, ha Negan nem két férfi, hanem a várandós Maggie fejét veri szét a baseballütőjével? És ha már itt tartunk, terhesszexet lehet mutatni a képernyőn, ejakulációt viszont már nem? Volt pár jelenet a közelmúlt legmerészebb sorozataiban is, ami a producereknek már sok volt, inkább kivágatták.

Mára nem maradt túl sok tabu a képernyőn, erőszakos képsorokból, kemény szexjelenetekből nemhogy hiány nincs, de a kábeladókon futó amerikai sorozatok alkotói már mintha inkább azon versenyeznének, hogy melyikük képes a legsokkolóbb képsorokkal előállni. Mégis akadnak ma is olyan jelenetek, amelyeket a producerek gyomra sem bír – valószínűleg a nézők többsége sem látná ezeket szívesen a képernyőn. Íme, pár példa!

Az ejakuláció már sok volt

A Csajok sosem finomkodott a szexjelenetekkel, legutóbb Hannah terhesen mászott rá Adamre, de bemutatták már többek között azt is, ahogy Marnie-nak kinyalja a fenekét a pasija. Eddig egyetlen pornográf jelenetről tudunk, amely már sok volt a sorozatot adó HBO vezetésének: amikor egy az egyben láthattuk volna, miként lövell ki Elijah spermája az ejakuláció során.

Az egyik executive producer, Judd Apatow úgy vélte, a jelenet önmagában is kellően provokatív ahhoz, hogy ettől újszerűvé és érdekessé váljon, az HBO akkori programigazgatója, Michael Lombardo szerint viszont teljesen öncélú volt, nem adott volna semmi pluszt a történethez – végül nem is maradt benne.

Lehet durvábban is szétroppantani egy fejet

A Trónok harca sem szűkölködött soha erotikus képsorokban, itt azonban számos erőszakos jelenettel is sokkolták a nézőket pluszban: elég csak Ned Stark váratlan kivégzésére vagy a vörös nászra gondolni, de eléggé brutálisra sikerült a Hegy és a Vipera párharca is – aminek az lett a vége, hogy előbbi kinyomta utóbbi szemét, majd puszta kézzel összeroppantotta a fejét.

Nehéz elképzelni, de erről még egy ennél durvább verzió is készült, legalábbis eredetileg hosszabban mutatták volna mindezt – valahogy olyan naturálisnak tudjuk elképzelni, mint a The Walking Dead ominózus jelenetét, amikor Negan ténylegesen péppé verte Abraham fejét. A Trónok harcá-hoz először felvett kockákról később Bánatos Edd alakítója, Ben Crompton is mesélt, ő egyből arra gondolt, amikor látta, hogy azt tutira nem adhatják majd le a tévében.

Nem mindegy, ki az áldozat

Bármilyen meglepő, a The Walking Dead emlegetett jelenete is lehetett volna még brutálisabb, aminek az volt az oka, hogy a hatodik évad fináléjában már egyértelműen láttuk, hogy Negan lesújtott valakire a szögesdróttal megspékelt baseballütőjével – csak éppen akkor még azt nem lehetett tudni, hogy kire.

Annak érdekében, hogy a nézőket hónapokig húzhassák, és azok még kíváncsiak legyenek a hetedik szezon nyitányára, az alkotók még a szereplőknek sem mondták meg, hogy kit nyírnak ki: így nemcsak Negan tényleges áldozataival, Abrahammel és Glenn-nel vették fel a baseballütős részt, de a jelenetben szereplő összes színésszel. Arról később ki is szivárgott egy videó – még ha nagyon rossz minőségben is –, hogy az éppen várandós Maggie-re miként sújt le a főgonosz, ez a verzió talán még durvább lett volna, mint amit végül a képernyőn láttunk.

Gond volt a reggelivel

Hogy kicsit régebbről is mondjunk példát, talán még emlékeznek a nézők a Dexter főcímére. Ez a főhős reggeli tevékenységét mutatta be, vagyis elvileg nem kellett volna, hogy bármi nyugtalanító legyen benne, hiszen csak azt láttuk, ahogy emberünk felébred, megborotválkozik, reggelit készít magának, felöltözik, aztán elindul a lakásból.

Igen ám, csak mindezt szuperközeliben mutatta a kamera, ami már önmagában teremtett némi feszültséget, tekintve, hogy a címszereplő egy szociapata sorozatgyilkos volt – még ha annak szimpatikus is. A főcím első verzióját el is vetették a producerek, vélhetően amiatt, hogy a reggelihez felhasznált hús nagyon is emlékeztetett valamilyen emberi szervre – legalábbis erre jutottunk magunkban, amikor megnéztük a két videót egymás után. Előbb a végleges, képernyőre került verzió látható, alatta a piszkozat:

Vígjátéksorozattal is lehet baj

Még az elvileg könnyed vígjátéksorozatokban is akadhat olyasmi, ami szúrja a producerek szemét, emlékszik például erre a jelenetre a Jóbarátok-ból?

Ugye nem? Nem is csoda, hisz végül nem került bele a szériába, az ominózus részt ugyanis pont 2001 októberében sugározták volna az Egyesült Államokban – néhány héttel a szeptember 11-i terrortámadások után pedig elég ízléstelennek tűnt volna, ha Chandler egy bombával viccelődik a reptéren. Ehelyett formálták meg az írók azt a másik nászutas párt, amelyik azzal idegesítette Monicát és Chandlert, hogy mindig egy lépéssel előttük járt.

Egy komplett epizód is rámehet a rázós képsorokra

Az X-akták-ban volt egy sokáig betiltott epizód, a Home, ez egy rémisztő családot mutatott be, akik egy tanyán éltek különféle testi deformáltságokkal, a fiúk pedig vérfertőző kapcsolatot tartottak fenn az anyjukkal, akinek mind a négy végtagja hiányzott.

Ha ez önmagában még nem lett volna elég durva a képernyőn – főleg 1996-ban –, mutattak többek között egy élve elásott csecsemőt is, úgyhogy a Fox végül úgy döntött, az első adás után nem ad több ismétlést az epizódból. Ez egyébként példátlan volt a sorozat történetében, más szériákban azonban bőven voltak még komplett részek, amelyeket betiltottak – erről itt írtunk hosszabban.