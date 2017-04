A saját fejével takarta ki a pucérkodó műsorvezető melleit

A szabadszájú komika és műsorvezető, Chelsea Handler volt a napokban a The Ellen DeGeneres Show vendége. A sztár először utazgatásairól mesélt a neves talkshow-háziasszonynak, ám elég hamar átterelődött a szó csupasz melleire.

Ellen DeGeneres ugyanis cselesen úgy alakította a beszélgetést, hogy megemlítette: szóban forgó utazásai során Handler sokszor készít magáról félmeztelen fotókat.

A Netflixen futó Chelsea című talkshow műsorvezetőnője köztudottan szívesen pucérkodik, és félmeztelenül vagy épp meztelenül készült képeit rendre megosztja Instagram- vagy Twitter-oldalán is.

DeGeneres pedig azzal a vicces meglepetéssel készült a komika számára, hogy egy csokorba gyűjtötte a szóban forgó fotókat – a televíziózás szabályainak megfelelően azonban a kritikus részeket, azaz Handler csupasz melleit mindig kitakarta, méghozzá a saját arca felhasználásával készült hangulatjelekkel.