Néha a színészek is utálják egymást, megy a harc a forgatásokon

Bette Davis és Joan Crawford legendás viszálykodásáról nemrég készült sorozat, de a mai tévés világban is bőven akadnak olyan sztárok, akik a képernyőn kénytelenek együttműködni, a való életben azonban ki nem állhatják egymást. Civódások, anyázás, furkálódás a kulisszák mögött.

Ryan Murphy az Amerikai Horror Story és az American Crime Story után újabb antologikus sorozatba kezdett, idén márciusban elindult a Feud (vagyis Viszály) című széria, amely Bette Davis és Joan Crawford legendásan rossz viszonyát mutatja be.

A két színésznő már korábban is fújt egymásra különféle szakmai és szerelmi ügyek miatt, viszályuk azonban közös filmjük, az 1962-es Mi történt Baby Jane-nel? forgatásán csúcsosodott ki – ezt jeleníti meg Susan Sarandon és Jessica Lange igen érzékletesen.

Természetesen Hollywoodban az újabb időkben is voltak, vannak komolyabb csatározások a sztárok között, és ezek fokozódhatnak is, ha hosszabb időt kénytelenek eltölteni együtt, például egy sorozat forgatásakor. Íme, pár civakodó páros, akiket együtt láttunk a képernyőn, ott néha kifejezetten jó viszonyban.

Sarah Jessica Parker és Kim Cattrall (Szex és New York)

Bár mindkét színésznő többször cáfolta, évekig tartotta magát az a pletyka, hogy ők ketten a sorozat idején utálták egymást. A hírek szerint a rossz viszonyuk gyökere az volt, hogy Sarah Jessica Parker sokkal magasabb gázsit kapott, mint a négyfős társaság másik három tagja, és ezt a Samanthát játszó Kim Cattrall viselte a legnehezebben.

Még amikor a színésznő hatvanéves lett – és sorra érkeztek a jókívánságok –, akkor is mindenki arra várt, hogy Parker fel fogja-e köszönteni. Aztán egy teljesen pozitív bejegyzést tett ki az Instagramra, ebből tényleg nem úgy tűnik, hogy utálnák egymást:

Betty White és Bea Arthur (Öreglányok)

Velük ellentétben az Öreglányok két színésznője között valóban rossz volt a viszony, Bea Arthur ugyanis szakmailag roppant féltékeny volt Betty White-ra, annak életműdíjára is csak azzal reagált, hogy „p*csá”-nak nevezte kolléganőjét. Arthur már azt is sérelmezte, hogy közös sorozatuk színésznői közül White kapott először Emmy-díjat – amit egyébként aztán ő is hazavihetett, de úgy tűnik, ez nem nyugtatta meg.

White jóval később elmesélte, hogy Arthurt az ő pozitív attitűdje is nagyon idegesítette, minél boldogabban jelent meg a forgatáson, Arthur annál jobban felmérgelte magát.

Ed O'Neill és Amanda Bearse (Egy rém rendes család)

Al Bundy alakítója és az idegesítő szomszédasszonyt, Marcyt játszó Amanda Bearse rengeteget veszekedtek a forgatáson, ő az egyetlen a főbb szereplők közül, akivel Ed O'Neill azóta sem tartja a kapcsolatot. A rossz viszonynak volt némi köze ahhoz is, hogy Bearse nyíltan leszbikus, így a vita annak fényében kicsit ironikus, hogy O'Neill jelenlegi sorozatában, a Modern család-ban pont egy meleg férfi apját játssza, és a fiút a valóban meleg Jesse Tyler Ferguson alakítja.

Mint O'Neill később elmesélte, nem kifejezetten Bearse leszbikusságával volt baja, a nő eleinte még igen feminin és kedves volt, de aztán szerinte elkezdett egyre férfiasodni és arrogánsabbá válni.

Bearse az Egy rém rendes család színészei közül végül csak őt és David Faustinót nem hívta meg az esküvőjére, és amikor O'Neill rákérdezett, hogy miért nem, a színésznő azt mondta, mert biztosan nem bírták volna ki röhögés nélkül, ahogy két nő szmokingban vonul végig a templom folyosóján.

Tori Spelling és Shannen Doherty (Beverly Hills 90210)

Tori Spelling két éve hazugságvizsgálóra kötve mesélt a múltjáról a Tori Spelling: Celebrity Lie Detector című műsorban, amiből persze egy – kényszerűen – őszinte interjú kerekedett. A színésznő nemcsak azt árulta el, hogy kivel feküdt le Beverly Hills 90210-beli kollégái közül, de azt is bevallotta, hogy a sorozatból ő rúgatta ki a Brendát játszó Shannen Dohertyt – tegyük hozzá, nem volt nehéz dolga, hiszen az apja, Aaron Spelling volt a producer.

Itt nem annyira személyes ellentétről volt szó, Doherty hisztirohamai az egész stáb életét megkeserítették, Jennie Garthszal egyszer össze is verekedett. A színésznő egy időben amúgy is híresen rossz természetű volt, a Bűbájos boszorkák idején Alyssa Milanóval sikerült annyira összevesznie, hogy utána már nem is köszöntek egymásnak.

