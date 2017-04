Pápai Joci: Nagyon megugrottam a fogadóirodáknál

Az idei Eurovíziós Dalfesztivál szinte összes versenyzője részt vett az esemény hivatalos előbuliján, amit ezúttal Amszterdamban rendeztek meg. A magyar induló, Pápai Joci is fellépett az esti koncerten, a közönség vele együtt énekelte az Origo refrénjét, és vissza is tapsolták - erről mesélt.

Szinte az összes versenyző megjelent az Eurovíziós Dalfesztivál hivatalos előbuliján, az eseményen 35 énekes adta elő versenydalát. A magyar induló, Pápai Joci, kilencedikként lépett színpadra, és bár nagyon izgult a külföldi közönség fogadtatása miatt, óriási töltést adott neki az a szeretet, amivel fogadták.

"Ez az egyik legnagyobb esemény az Eurovíziós Dalfesztivál előtt, úgyhogy nagyon fontos volt számomra, hogy ott legyek. Tanulságos és sűrű volt a hétvége, jó volt látni a többi versenyzőt, és különös élmény volt külföldi közönség előtt elénekelni a dalomat. Itt igazi Eurovízió rajongók vannak, már jóval az esemény előtt elfogyott az összes jegy. A program nem csak a koncertről szólt, már délután készítettek velünk interjúkat, rengeteg újság és tévéstáb eljött, mindenkit kikérdeztek arról, hogy mit akar üzenni a dallal" - mesélte.

"Kilencedikként léptem fel 35 énekesből, és bár akkor még nem indult be igazán a buli, nagyon jó volt a közönség. Érdekes hangulata volt a helynek, nagyon tetszett. Küzdöttem egy kicsit a színfalak mögött, izgatott voltam, de elengedtem ezt a dolgot, és csak arra koncentráltam, hogy átadjam az üzenetet. Nem voltam tisztában azzal, hogy mennyire ismernek, mi nem álltam ki a színpadra"- tette hozzá.

Mint mondta, nem akar nagyképűnek tűnni, és nem is szeretne esélyeket latolgatni, de úgy érezte, nagyon szereti a közönség az Origót. "Akkora sikere volt a dalnak, hogy miután elköszöntünk és lejöttünk a színpadról, hiába konferálták volna a következő csapatot, nem tudtak kezdeni, mert még mindig az én dalomat énekelték. Addig énekelték a refrént, míg vissza nem mentem. Én azt hittem, hogy azzal lett vége az álmomnak, hogy megnyertem A Dalt, de az még nem a vége volt ezek szerint. Egy zenésznek a legnagyobb elismerés, mikor a közönsége így szereti azt, amit csinál. Amszterdamban az utcán is megállítottak az emberek, megszólítottak, megöleltek, megpusziltak, el se hittem, hogy ez velem történik."

"Nem akarok semmilyen latolgatásba belemenni, próbálok a továbbiakban is inkább befelé figyelni. A pozitív dolgok is kizökkenthetnek abból a komfortos állapotból, amiben most vagyok. Megingathatatlan voltam, hittem a dalban, ez így lesz továbbra is" - mondta.

A fogadóirodák adati szerint az amszterdami koncert után nőttek az esélyei a dalversenyen, de azt mondja, ez inkább a menedzsment dolga, ő a közönségre és a dalra fog koncentrálni a továbbiakban is.

"Mikor ott voltam a sajtótájékoztatón, akkor is azt mondtam, hogy nem az számít, hogy a lapok kiről mit írnak, kit talál jónak vagy rossznak a kritika. Nézni fogja közel 200 millió ember, és a szobákban, a tévék és rádiók előtt fog eldőlni, hogy ki lesz ennek a versenynek a győztese. Ott válik el minden. Nagyon megugrottam az irodáknál, de ezek után nem kutakodom, ez a része nem izgat. Persze nagyon jól esik, de egyelőre nem akarom elhinni. Mindig egy lépést szeretnék előre haladni, most pedig az a következő feladatom, hogy felkészüljek a családom hiányára. Két hétig nem leszek itt velük, nagyon nehéz lesz. A másik feladatom, hogy jól szerepeljek az első körben, és bejussak a döntőbe. A Dal alatt is csak a következő körre figyeltem, ez jól működött Magyarországon, remélem így lesz kint is."

"Úgy akarok lejönni a színpadról, hogy én mindent megtettem a hazámért. Mikor vége lett a koncertnek, csak azt éreztem, hogy ez számít, a közönség véleménye a döntő. Remélem, velem lesznek a következőkben is" - mondta.