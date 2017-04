Hajszálon múlik a nagy siker: még a sztárokat is csereberélik

A tökéletes szereposztás gyakran egészen máshogy alakul, mint ahogy azt a szerepekre jelentkező színészek szerették volna. Bár ezt valószínűleg nem sokan bánják közülük, hiszen sok sztár végül hatalmas hírnévre tett szert – egy másik szereppel, mint amire eredetileg jelentkezett. Furcsa belegondolni, hogy egy alternatív valóságban kedvenc tévés karaktereinket valaki más is megformálhatná. El tudja például képzelni Courteney Coxot Rachel szerepében? Vagy tudja, hogy majdnem a végül Ramsay Boltont játszó színész kapta Havas Jon szerepét?

Jensen Ackles, Odaát

A népszerű rejtélyszéria immár tizenkettedik éve fut, így a két Winchester tesót alakító színészek annyira egybeforrtak karakterükkel, hogy szinte képtelenség máshogy elképzelni a felállást. Pedig a sármos Deant alakító Jensen Ackles eredetileg Samet akarta volna játszani.

Olyannyira, hogy részt is vett a fiatalabb Winchester fivér szerepére kiírt meghallgatáson. Csakhogy amikor a válogatók meglátták Jared Padaleckit, azonnal tudták, hogy ő lesz a tökéletes Sam, ezért felhívták Acklest, hogy erre a szerepre ugyan nem őt választották, de érdekelné-e Dean megformálása.

A színész szerencsére igent mondott, amiért azóta minden bizonnyal több tízezer rajongó hálás neki – és vélhetően ő is áldja az eszét, hiszen sem a 2005-ben indult sorozat előtt, sem utána nem volt ennél híresebb munkája (azóta Ackles azt is elárulta, hogy most már persze jobban szereti Dean karakterét). A sztár egyébként azért vonzódott eleinte jobban a másik figurához, mert azt komolyabbnak találta a vicces és laza Deanhez képest.

Norman Reedus, The Walking Dead

Mivel a The Walking Dead című sorozatnak sokkal több nézője van, mint ahányan az alapjául szolgáló képregényeket olvasták, kevesen tudják, hogy a Reedus által alakított karakter, azaz Daryl eredetileg nem is szerepel a sztoriban, kizárólag a szériának van ilyen nevű szereplője.

Mindez pedig azért alakult így, mert a színész először Daryl bátyja, Merle Dixon szerepére jelentkezett, viszont azt az AMC csatorna már Michael Rookernek szánta. Reedus meghallgatása ellenben olyan kiválóan sikerült, hogy az alkotók egyedül az ő kedvéért beleírták a történetbe Daryl figuráját.

A nézőkön kívül ezzel persze a sztár is nagyon jól járt, hiszen míg Merle-t pár évad 17 epizódja után kiírták a zombis szériából, addig Daryl – és így Reedus – az elejétől, azaz 2010-től kezdve szinte minden részben, eddig összesen 97 epizódban szerepelt. Érdekesség egyébként, hogy ezt a „sztárcserés támadást” a producerek a The Walking Dead egy másik színészével is előadták: Sasha, vagyis Sonequa Martin-Green először Michonne (Danai Gurira) szerepét akarta megkapni.

