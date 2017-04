Apáti Bence félig meztelenül hódít

Vasárnap este A Nagy Duett színpadán mutatta meg izmos felsőtestét Apáti Bence, a balettosról a produkció közben tépte le az inget partnere, Vincze Lilla. A jelenet nagyon bejött a női nézőknek, sőt, a zsűri is hosszan ecsetelte, hogy mennyire jól néz ki a táncos - nem kevés irigykedő megjegyzést is kapott. Apáti most újra a félmeztelenség mellett döntött, felső nélkül pózol legújabb fotóján a Facebokkon - a bókok persze ezúttal sem maradnak el, biztosan szerez újabb szavazókat a harmadik adásra.