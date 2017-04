Nem ő az igazi apja, mégis jobban szereti Kurt Russellt

Kate Hudson és Kurt Russell között különleges a kapcsolat. A 66 éves színész „csak” nevelőapja a színésznőnek, ám ő igazi apjaként tekint rá. Nemrégiben megosztott egy történetet, ami jól példázza, miért is imádja annyira.

Korábban sokszor írtunk már Goldie Hawn és Kurt Russell bonyolult összetételű, de irigylésre méltó családjáról.

A két színész 34 éve él együtt élettársi kapcsolatban. Hawn 1982-ben vált el második férjétől, Bill Hudsontól, akitől két gyermeke született, Kate és Oliver. Kurt Russell már az elejétől fogva saját gyerekeiként tekintett a testvérekre, akikhez csatlakozott Boston, Russell előző házasságából származó fia, továbbá Wyatt, a színésznő és a színész közös gyermeke is.

A vér szerinti és nevelt gyerekek közül a jelek szerint Kate Hudsonnak alakult ki a legszorosabb kapcsolata Kurt Russell-lel. Instagram-oldalán is gyakran oszt meg róla képeket, és a bejegyzésekben rendszeresen papának (Pa) nevezi, a színészre és édesanyjára pedig mindig úgy hivatkozik, mint a szüleire.