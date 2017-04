Lenyűgözte le a sorozatsztárt egy rajongója

A szökés Michael Scofieldje, Wentworth Miller fura élményről számolt be, elmesélte, mivel lepte meg egyszer az egyik rajongója.

A szökés sztárja, Michael Scofield a Metrónak mesélt többek között arról, hogy melyik rajongói találkozás volt rá a legnagyobb hatással: amikor valaki megvárta a Starbucks előtt, és egy bilincset adott neki ajándékba.

A beszélgetésben arról is szó esett, hogy a színész szeret mindent maga csinálni, ha teheti, nem kér kaszkadőrt. "Michael nem egy szuperhős, legalábbis fizikailag nem. Szeretem, ha nem vagyok képes elvégezni egy mutatványt tökéletesen, mert így a kamerán keresztül a nézők is azt látják, hogy Michael nem feltétlenül olyan erő, amivel nyaktól lefelé is kéne számolni" – mondta.

Scofield azt is elárulta, hogy nem zárja ki a folytatás lehetőségét, bár nem biztos, hogy pont ezt a mostani történetet vinné tovább: "Annyi sztori van itt még, több generációról is beszélhetünk. Rengeteg különböző irányba mehetünk, de egyikbe sem vágnék bele, csak ha biztos lennék benne, hogy fantasztikus lesz."

A szökés-t nyolc évvel az eredeti sorozat vége után szedték elő, hogy hozzátapasszanak egy ötödik évadot – ebben Michael feltámadt, és az elején egy közel-keleti börtönben raboskodik, itthon a Prime-on tud bekapcsolódni a történetbe.