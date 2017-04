Folytatódik a Jóbarátok, de másokkal és másképp

Jó hír a rajongóknak, hogy annak ellenére, hogy kedvenc sorozatunk valószínűleg nem kap folytatást sem a tévében, sem a moziban, színdarabbá átlényegülve hamarosan láthatjuk. A Friends! The Musicalt ráadásul paródiának szánják.

A minden bizonnyal minden rajongó által várva várt alkotást ugyanaz a csapat állítja színpadra, amelyikhez a Bayside! the Musical!, a 90210! The Musical!, a Katdashians! The Musical! és a Full House! The Musical! című, sorozatok alapján paródiává álmodott musicalek fűződnek.

A darabot idén ősszel mutatják be a New York-i Triad Theatre-ben, a jegyeket pedig júniusban kezdik el árusítani.

A The Huffington Postnak sikerült megszereznie a dalok listáját is, amelyeknek már a címe egészen biztosan megdobogtatja az összes rajongó szívét.

A színészek olyan nótákat adnak majd elő, mint a How You Doing, Ladies? (Mi a helyzet?), We Were on a Break! (Szakításban voltunk!), Oh. My. God. It's Janice! (Ó, te jó ég! Janice az), The Ballad of Fat Monica (A kövér Monica balladája), a Hey Ugly Naked Guy Who Lives Across the Street! (Hé, ronda pucér pasi ott az utca másik oldalán) vagy a We'll Always Be There For You.