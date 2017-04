A tinikkel indul a Virtuózok új évadja

Elsőként a tinik válogatóját láthatják a Duna TV nézői a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató idei szériájában péntek este, a műsorból kilencen jutnak tovább az elődöntőbe.

Harminc ifjú tehetség mutatkozik be a műsorban. Nemcsak magyarországi településekről, hanem a határokon túlról is bekerültek versenyzők a válogatóba: lesznek Kolozsvárról, Nagyszalontáról és Nyárádkarácsonból érkezett zenészek is.

Az első válogatóban minden hangszercsoport megjelenik, lesznek fúvósok, vonósok és egy különleges ütős hangszer, a marimba is megszólal és természetesen a zongora sem maradhatott ki a hangszerek sorából.

A Virtuózok három régi zsűritagjához - Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekesnőhöz, Batta András Széchenyi-díjas zenetörténészhez és Kesselyák Gergelyhez, az Operaház első karmesteréhez, Liszt-díjas művészhez - idén Várdai István Liszt-díjas csellóművész és Balázs János Liszt- és Prima díjas zongoraművész csatlakozott.

A Virtuózok minden korcsoportjában előbb válogatóműsort rendeznek, amelyekből korcsoportonként kilenc-kilenc versenyző jut az elődöntőkbe. A tinik, kicsik, majd a nagyok elődöntőiből három-három versenyző jut a május 26-i döntőbe, ahol a korcsoportok győzteseit hirdetik ki, a június 2-i fináléban pedig az abszolút nyertes születik meg.