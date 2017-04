Tóth Vera üvöltött, sikított, de túlélte

Tóth Vera három hetet töltött nemrég Amerikában, több félelmetes kalandba keveredett.

Az énekesnő a barátaival többek közt ellátogatott Michael Jackson házához, és ő is hátrahagyott a helyen egy testvérével közös üzenetet, de diétájáról és félelmetes kalandjairól is mesélt. A Harry Potter hullámvasút örökre emlékezetes marad számára, egy kedves, varázslatos kis kalandnak gondolta, de végig nagyon félt az ülésben.

"Én már akkor elkezdtem üvöltve sikítani, mikor elindultunk, persze nagyrészt a röhögéstől, hogy mibe keveredtem. Konkrétan lógtunk bekötve egy szakadék fölött, mikor megállt az egész történet, és be is mondták, hogy elnézést a hibáért, igyekeznek megoldani a problémát. Nagyon para volt" - mesélte a Mokkában.

Las Vegas-i szállásukon a tűzjelző is megszólalt, az első éjszaka éjjel kettőkör riadtak fel a zajra. "Erre kelni a mély álomból borzalmas volt. Bemondták, hogy tűz van, és mindenki maradjon a szobájában. Aztán kiderült, hogy téves riasztás, de nagyon megijedtünk."

Azért többségében jó napjai voltak, félretett pénzét szívesen költötte, mint mondta, régóta gyűjtött erre az utazásra, mindent megnézett és kipróbált, amit szeretett volna. Michael Jackson házánál nagyon jól érezte magát, de volt Lady Gaga kapuja előtt is, rengeteg képet készítettek.

A háromhetes kirándulás alatt további négy kilót fogyott, nagyon sokat sétáltak, de a diétát Amerikában is tartotta. "A műtétem óta még jobban kívánom az édességeket, nagyobb önfegyelmet kell gyakorolnom, hogy ne egyek belőlük. Egyszer-kétszer ettem ilyesmiket, de találtam egy organikus termékeket forgalmazó üzletláncot kint. Ezekre rászoktattam magam, régóta eszem ilyeneket, és nagyon finomak is. Amerikában is meg lehet találi azt, ami igazi alapanyagból készül, ami fán termett, és földben érett."