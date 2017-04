Új női műsorvezető tűnik fel a Mokkában

Mádai Vivien nem sokat fog aludni vasárnap éjszaka, este A Nagy Duett versenyzőjeként lép színpadra, másnap pedig a Mokká-ban köszönti a nézőket.

Mádai Vivien a Fem3-on vezet délelőtti műsort, de a Mokka miatt jóval korábban kell kelnie, kora reggel már a stúdióban lesz Istenes László oldalán. Mint a Blikknek mondta, kisfia mindig felébreszti, így nem lesz gondja a keléssel - bár előző este A Nagy Duett színpadán lép fel.

"Nagyon kemény feladat lesz, főleg így, a duettes időszakban. Vasárnap éjfélkor érek haza, alszom 4 órát, és jövök is vissza. Még azon is gondolkoztam, hogy bent alszom a TV2-ben, mert szerintem ezt a pár óra alvást ott is meg tudnánk oldani. Borzasztóan izgulok, számolom vissza a napokat, és persze próbálok többet aludni, mert az elmúlt időszakban nem nagyon sikerült" - mondta.