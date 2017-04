Súlyos családi tragédiát hordoz a testén

Április 18-án indul az Exek az édenben a Viasat3-on három lánnyal és három fiúval. Norbi az alapcsapat tagja: testvére öngyilkos lett, és ő tett róla, hogy ne legyen olyan nap, amikor nem emlékezik rá.

Három fiú és három lány van az alapcsapatban, hozzájuk érkeznek volt párok, már-már elfeledett szeretők. Norbi az egyik figura, az első adás alapján (amit a sajtó már láthatott) kicsit komolyabb, mint a két riválisa. Tetoválásai persze neki is vannak, ahogy egy derék realityszereplőtől el is várja az ember. Mellkasán az öccse képe látható, aki napi kábítószer-fogyasztó volt, majd öngyilkos lett – ez érthetően megrendítette a családot. „Okos, intelligens fiú volt, de soha nem állt be a sorba. Egyszerűen neki teher volt élni, nem erre a világra született" – emlékezett, amikor erről kérdeztük.

A vendéglátásban dolgozik, pizzafutárként kezdte, felszolgáló lett, majd egy cimboráját követve pultossá lépett elő, mixeriskolát végzett. Mint mondja, egy felkapott pesti szórakozóhelyen keresi a kenyerét, ismer a bűnös pesti éjszakából több celebet, hazai sztárt. Nem egy túl fegyelmezett srác, eddig négyszer vonták be a jogosítványát ittas vezetés miatt – mivel csak 26 éves, ez elég szép teljesítmény.

„Nekem soha nem jó, ami van, mindig jobbat akarok" – mondja magáról. 18 évesen esett túl az első nagy szakításon, szenvedett is utána. Úgy véli, párkapcsolatban megalkuvó és romantikus alkat, majd kiderül, hogy a műsorban ebből mit látunk.

