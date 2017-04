A Nagy Duett harmadik adásában is csak úgy repkedtek a magas pontszámok, extra fellépőként Kasza Tibi állt színpadra, aki óriási meglepetéssel készült: megkérte barátnője kezét.

Apáti Bence és Vincze Lilla a Halott Pénz Hello, lányok című dalával nyitotta az estét, és bár a zsűri azt ígérte a múlt héten, hogy ezúttal szigorúbbak lesznek, a kritikus észrevételek ellenére összesen 28 ponttal értékelték a produkciót.

Völgyesi Gabiék ismét valami újat akartak mutatni, Sági Szilárd emlegette is, hogy mennyire kilépett a komfortzónájából a Beatles slágerével, de nem győzték meg Szulák Andreát és a többieket, többet vártak tőlük - 26 pontot kaptak.

A hegyekbe fönn című dallal készült Stohl Luca és Peller Károly, akiknél eddig mindig rezgett a léc, mint mondták, a múlt héten már biztosak voltak abban, hogy kiesnek. A harmadik adásra tiroli szettben érkeztek, Kasza Tibi szerint most voltak a legjobbak, de a többieket is sikerült meggyőzniük: maximális pontszámot kaptak.

Hódi Pamela és Jolly ősemberként álltak színpadra, az Animal Cannibals Kérek egy puszikát című dalát adták elő, igyekezetüket, pozitív hozzáállásukat dicsérték újra. Újra elhangzott, hogy A Nagy Duett lényege nem feltétlen a tökéletes hang, sokkal inkább a szórakoztatás, a nevetés.

Egy Bon Jovi-dal miatt bőrdzsekis rockerré változott Ábrahám Edit és Vastag Csaba, Tilla szerint széttépték a házat, olyan jó volt a stúdióban a hangulat. Kasza Tibi és Szulák is a színésznőt dicsérte, de a hangja mellett inkább a külsejével voltak elfoglalva, az énekes is inkább jóképűsége miatt kapott bókokat, a 30 pont persze a produkciónak szólt.

A Meseautó nagy tapsot hozott Oláh Gergőéknek, a zsűri varázslatot emlegetett, a közönség pedig végig biztatta őket, hogy maximális pontszámot adjanak: ez lett a harmadik 30 pontos produkció este.

Dr. Bubó és Ursula szerepe nagyon jól állt Csipának és Mádai Viviennek, az énekes Kasza szerint inkább Harry Potter nagypapájára hasonlított, de hangjukat és a jelmezeket is dicsérte. Szórakoztatóak voltak, Mádai egy hosszabb szólót is bevállalt, 30 pontot ért a dal.

Szécsi Pál ismert dalát adta elő Janicsák Veca és párja, még egy kis táncot is bevállaltak a siker érdekében - a páros egyre jobban működik együtt a színpadon, minden héten egyre jobbak, ezúttal is meggyőzték a zsűrit: 30 ponttal zártak. A Kasza-Szulák-Cooky-trió ma is bőven osztogatta a pontokat, Judy, Erdei Zsolt és a One Way Ticket is kapta a dicséreteket, aztán a maximális pontszámot.

Pápai Joci eurovíziós dalával készült Ábel Anita és Emilio, a páros eddig inkább a humorra ment, de most komolyra vették a figurát. Az Origo után Szulák Andera és Cooky is magasztalta őket, nem tudtak semmibe belekötni, de Kasza Tibi szerint is meghatóra sikerült - nem meglepő hát, hogy ők is 30 pontot kaptak.

A harmadik élő adásban a legtöbben 30 pontot kaptak, hárman csúsztak le a zsűri első helyéről, volt egy 26, egy 27 és egy 28 pontos produkció. Természetesen a nézők is beleszólhattak az eredménybe, a produciók alatt végig szavaztak, és az este végén még egy körben leadhatták voksukat a kedvencükre.

A produkciók végén Kasza Tibit hívta fel extra fellépőként a színpadra Tilla, aki nagy meglepetéssel készült: megkérte barátnője kezét.

Az este végén összesítették a zsűritagok és a nézők szavazatait, végül Völgyesi Gabiék és Vincze Lilláék maradtak. A két páros közül egy mehetett tovább, így jövő vasárnap nem lesz már versenyben Apáti Bence és Vincze Lilla.