Döntöttek a Fear The Walking Dead sorsáról

Még el sem rajtolt a harmadik évad, de már biztos, hogy lesz negyedik is.

Júniusban startol csak a Fear The Walking Dead harmadik szezonja, de az AMC már leadta a megrendelést a negyedikre is – írta a Deadline. A csapatba új főnökök érkeznek, Andrew Chambliss és Ian Goldberg (Once Upon a Time) showrunnerként dolgozik majd, Scott M. Gimple pedig executive producere lesz a Fear the Walking Deadnek.

A 3. évadhoz állandó szereplőként csatlakozott Dayton Callie (Kemény motorosok, Deadwood), Daniel Sharman (The Originals) és Sam Underwood (The Following - Gyilkos hajsza), ők az Otto családot alakítják.

Június 5-én, hajnali 3 órakor – egy időben az amerikai bemutatóval – eredeti nyelven, majd ugyanaznap este 22 órakor már magyar szinkronnal követhető az új évad az AMC-n.