Csodálatos képekkel indul ma este a Viasat3 párkeresője

Kicsit olyan, mint A zátony című Blake Lively-film, csak magyar szereplővel, Bódi Sylvivel.

Április 18-án rajtol az Exek az édenben a Viasat3-on, amely hangulatában ugyan Éden hotel, de más a szabályrendszer (Ex On The Beach) és mások persze a szereplők is. A műsorvezető például az ismert magyar modell, akiről sikerült egészen pofás képsorokat összerakni a reality elejére, ezeken a szörfösként évente két-három hónapot töltő Bódi Silvi siklik a tenger hullámain.

Sokaknak eszébe juthatnak A zátony egyes jelenetei, ez a film kevesebb mint 20 millió dollárból készült, de 120 milliót hozott, és nagyrészt a szörfös Blake Lively-ről szól, amint előbb vígan siklik ide-oda, majd egy cápával gyűlik meg a baja.

Szokatlanul szép intró egy hazai gyártású valóságshow-hoz, nézze meg alább: