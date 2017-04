Hogyan éljünk túl egy multinál?

A Comedy Central három sorozatot és kilenc pilotot rendelt meg, lesz min nevetni a közeljövőben.

Az amerikai Comedy Central bejelentette, hogy milyen projektekkel készül a következő időszakra, három új sorozat már biztosan érkezik a humorcsatornára.

A Corporate két gyakornok srácról szól, akik megpróbálnak túlélni egy embertelen multinál; a Taskmaster egy brit vetélkedő amerikai változata lesz Reggie Watts vezetésével, ebben komikusok versenyeznek egymással mindenféle képtelen feladatokban; a The New Negroes pedig feltörekvő fekete komikusoknak ad teret.

A pilotok között akad olyan, amely egy latin-amerikai férfi (a Broad City-ben látott Arturo Castro) megpróbáltatásait mutatja be, egy másik pedig egy csapat haverról szól, akik évekig együtt dolgoztak egy fakitermelésen.

A Home for the Weekend munkacímű projektben Neal Brennan látogat el néhány hírességgel azok szülővárosába, a Power Couple középpontjában egy huszonéves, neurotikus pár áll, de az Awkwafina nevű rapper csaj is szállít egy saját projektet a Comedy Centralnak.

Ha minden jól megy, ikreket is láthatunk majd, akik féltékenyek fiatalabb testvérük hirtelen jött ismertségére, de jöhet még egy underground stand-upos show, egy brutális szkeccsműsor és egy munkahelyi komédia is.