Női főszereplőt keresnek a King Kong-sorozatba

A legutóbbi mozifilmben látott sziget lesz a terep, és a sziget múltja is kiderül.

Mint írtuk, a Deadline.com szerint a MarVista Entertainment és az IM Global Television állt össze, hogy elkészítse a "King Kong Skull Island" című akciósorozatot. King Kong címmel volt már tévésorozat, de az is 1966-ban, és animációs szériáról volt szó.

A Kong: Koponya-szigetet, amelyben Tom Hiddleston és Samuel L. Jackson is látható, a kritika is szerette, a nézők is, jól hozott a moziban, így lecsaptak rá a tévések is. Az indiewire.com szerint női főszereplővel képzelik el a folytatást, a csapat pedig szép lassan felfedezi majd a csodálatos szigetet, annak rejtélyes múltjára is fény derül, azaz kitárul a misztikus, sejtelmes univerzum, amelyből csak másfél-két órát láthatott a moziba járó néző. A sorozat logikusan szerializált lesz, nem epizodikus, azaz hosszan hömpölygő sztorira kell számítani, nem heti kis történetekre.