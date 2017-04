Albán szépség és ausztrál legényke is veszélyes Pápai Jocira

Bő két hét van már csak a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál kezdetéig, ahová – szokás szerint – egy sokak által kedvelt, sokak által viszont támadott, tehát megosztó szerzeménnyel jutott ki A Dalt megnyerő hazai előadó, idén történetesen Pápai Joci. Cikksorozatban mutatjuk be a lehetséges ellenfeleket.

A Youtube-on bőven 8,6 millió fölött jár már Pápai Joci eurovíziós dala (két videót összeadva), az énekes persze örül az egyre növekvő számnak. Ilyenkor a látható külföldi érdeklődés mellett persze mindig megnövekednek a várakozások, sokan a produkció környékén fohászkodnak, és bizonygatják, hogy majd most sikerül – ha nyerni nem is, de jó pozícióban végezni.

Ez egyébként a közelmúltban sikerült ByeAlexnek, aki a Kedvesemmel döntőbe jutott és 10. lett a végén, illetve Kállay-Sunders Andrásnak, aki az előkelő 5. helyen zárt, és egy-két percig még vezetett is. Volt ez akkora eredmény 2014-ben, mint Bayer Friderika negyedik helye, hiszen az 1994-ben volt, amikor jóval kevesebb ország indult még az össznépi dzsemborin.

A 62. Eurovíziós Dalfesztivált 2017. május 9. és 13. között rendezik Kijevben. A magyar énekes a második elődöntőben, május 11-én, csütörtökön lép színpadra az Origo című dallal, de addig még épp van idő, hogy komótosan végignézzük, kikkel kerülhet szembe az elődöntőben vagy később a fináléban.

Lindita Halimi

Kezdjük menten egy tipikusnak mondható eurovíziós dallal. A koszovói születésű, most 26 éves énekesnő nótája épp olyan, mint sok másik a korábbi versenyken: lassan indul, középtempóra vált, és nagy emóciókat igyekszik átadni, és közben nagyot lehet énekelni benne, hosszan kitartott hanggal. Fülbemászó a nóta, sokra viheti:

2007-ben már az albán tévés-zenés tehetségkutatóban szerepelt, később díjakat is kapott, több alkalommal igyekezett kijutni a megmérettetésre. 2014-ben az USA-ba utazott, próbát tett az American Idolban. Beszél angolul, németül, spanyolul és horvátul.

----------------

Artsvik

Örményország válogatóján diadalmaskodott 2016 végén, így került ki a nemzetközi döntőre. Ötévesen családja Moszkvába költözött, a lány ott kezdte az egyetemet is, de mindig a zene volt a fontos a számára. Nagy hatással volt rá Whitney Houston, 2012-ben pedig meglett a hírnév is, akkor az orosz Voice-ban ismerték meg.

Több zenei versenyen indult, így lámpaláza aligha lesz. Csak 2016-ban költözött vissza Örményországba, és menten meg is nyerte a helyi versenyt. Keleties melódiák jellemzik a dalát, a klipben fontos a tánc, a látvány.

------------------

Isaiah

„Hogy Ausztrália nem Európában van? Micsoda? Akkor meg miért indulhat egy ausztrál születésű és az országát így képviselő énekes az európai tévés bulin?" – teheti fel a kérdéseket az egyszeri tévéző, aki nem figyelt eléggé a közelmúltban. Ausztrália ugyanis indult már 2015-ben is, akkor ötödik lett, majd 2016-ban pedig majdnem nyert, a második helyre ért be indulójuk. Mondhatnánk tehát, hogy itt a nem is annyira titkos favorit, a surranópályán érkező esélyes dalnok, de Isaiah nótája azért nem egy nagy szám:

A fiú persze nem tehetségtelen, 17 évesen már ismert volt országában: úgy, hogy egy 5 ezer lelket számláló faluból jött, és szépen teljesített az ausztrál X-Faktorban. Tizenegyen vannak testvérek a családban, és Isaiah-nak ez biztos nagy kaland lesz, mert még soha nem volt Európában.

Hamarosan jövünk cikksorozatunk második részével.