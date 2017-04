Stohl Andrással indul holnap reggeltől a Morning Show

Az interneten, új nevekkel folytatódik a műsor.

Április 20-án indul a Class FM megújult reggeli rádióműsora, a Class FM Morning Show - Stohl Andrással, Pataki Zitával és Janklovics Péterrel. „A műsorvezetők őszintén vállalják saját karakterüket, véleményüket, nem játszanak szerepet, adott kereteken belül maximális alkotói szabadsággal rendelkeznek. Zita személyében megjelenik a segítő, empatikus, megértő női aspektus is, amely megfelelő szinten sehol nincs jelen a mai magyar éterben" – áll a rádió közleményében.