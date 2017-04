26 éves rajongóját vette el a 85 éves komikus

A ChuckleVision-ben látott Jimmy Patton 85 évesen elvette 26 éves rajongóját, akivel a Facebookon ismerkedett össze.

A Nagy-Britanniában ismert komikus duó, a Chuckle Brothers tévésorozatához, a ChuckleVision-höz csatlakozott annak idején Jimmy Patton, aki most azzal került be a hírekbe, hogy elvette 26 éves rajongóját.

Ebben önmagában még nem lenne semmi érdekes, a férfi azonban 85 éves, vagyis kettejük között 59 év a korkülönbség – ez azonban nemcsak hogy őket nem zavarja, de a lány szüleit sem, akik nyilvánvalóan jóval fiatalabbak újdonsült vejüknél.

"Amy egész életében a ChuckleVision rajongója volt, és egy posztomra kommentelt a Facebookon, így kezdődött ez az egész. Soha nem gondoltam volna, hogy ez a fajta szerelem egyszer újra rám talál" – mondta Patton még korábban.

A The Sun magazin szerint az esküvőn Bobby Dennis és Bernie Clifton komikusok is jelen voltak, a Chuckle testvérek azonban nem tették tiszteletüket. A lap azt is kiderítette, hogy a pár a Kanári-szigeteken tölti a nászútját.