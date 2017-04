A dramatizált sorozatokra áll rá a NatGeo

A National Geographic három új sorozatot is készít, amely dramatizált formában, dokumentumbetétek nélkül mesél el egy-egy történetet.

A NatGeo a klasszikus ismeretterjesztő sorozatok után a dramatizált, forgatókönyv alapú szériák felé veszi az irányt, április 23-án már indul is a csatorna első ilyen kísérlete, az Albert Einstein életéről szóló Géniusz, amelyben Geoffrey Rush játssza a legendás tudóst.

A csatorna frissen jelentette be, hogy a második évadot is kéri a Géniusz-ból, az viszont már egy másik zseni életéről fog szólni, miután antologikus sorozatról van szó – hogy ki lesz a központi alak, az csak az első szezon végén fog kiderülni.

Közben folytatódik a Mars is, a NatGeo pedig három új szériát is bekért, ezek mind dramatizált formában, színészekkel mesélnek el egy-egy történetet.

Készül egy sorozat a feminizmus és a születésszabályozás korai időszakáról a The Birth of the Pill: How Four Crusaders Reinvented Sex and Launched a Revolution című írás alapján; Richard Prestonnak az Ebola-vírusról szóló könyvét, a Halálzóná-t is megfilmesítik; egy harmadik produkció pedig magát a NatGeót hozza közelebb, azt mutatja be, hogy a csatorna miként forgatta az első dokumentumsorozatait a hatvanas években.