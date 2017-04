Fésűs Nelly, Gaál Noémi, R. Kárpáti Péter is vállalkozott a nagy kalandra

Ördög Nóra vezetésével indul Ázsiába, egy kalandos utazásra hét sztárpár. Az Ázsia expressz – A sárkány útja felvételére szerelmesek, barátok, egy apa-lánya páros és az utazásra összeállt szövetségesek is utaznak, hogy teljesítsék a több mint 5000 kilométeres távot.

A kalandos, heteken át tartó utazás Vietnamból indul, majd Laoszon és Kambodzsán át ér el Thaiföldre. Az útnak a Viszkis néven ismert Ambrus Attila Berki Krisztiánnal vág neki. Ők épp úgy a műsor felvétele előtt találkoztak, mint a Jóban Rosszban színésznője, Cseke Katinka és az Ázsia expresszre az ő párjaként vállalkozó Pallavicini Zita őrgrófnő.

A hírességek között vannak, akik régóta jól ismerik egymást. Muri Enikő Fésűs Nellyvel, míg Gaál Noémi Németh Lajossal vág neki a nem mindennapi útnak. R. Kárpáti Péter a lányával, Kárpáti Rebekával utazik, de szerelmespárok is próbára teszik magukat Ázsiában. Kulcsár Edina és Csuti, valamint a Drágám, add az életed! győztes párja, az Édes életből is ismert Megyeri Csilla és Molnár Zsolt is Vietnamba utazik.

Minden páros napi egy dollárral a zsebében kell hogy eljusson a kitűzött célállomásra, ami nem kis feladat, hiszen gyorsaságuk azon múlik, ki hogyan találja fel magát egy olyan idegen országban, ahol nem nagyon beszélnek idegen nyelveket, és teljesen más körülmények között élnek, mint a magyar celebek, sztárok.

A reality műsorvezetője Ördög Nóra, aki családjával együtt indul útnak. A külföldön sikeres Ázsia expressz – A sárkány útja című produkciót az IKO Műsorgyártó készíti a TV2 részére.