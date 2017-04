Nem is sejtené, ki gyilkolt a legtöbbször a Trónok harcában

Készült egy jópofa infografika a Trónok harca haláleseteiről, kiderült az is, hogy ki ölte meg a legtöbb megnevezett szereplőt – nem az, akire elsőre gondolnánk.

Arra a kérdésre, hogy ki gyilkolt a legtöbbször a Trónok harcá-ban, valószínűleg minden rajongó előbb vágná rá a pszichopata Ramsay Bolton nevét, mint Havas Jonét, pedig utóbbi bizony több szereplőt ölt meg, legalábbis azok közül, akiket meg is neveztek a sorozatban.

Az eddigi hat évad alapján Havas Jon a listavezető 11 áldozattal, Ramsay Bolton 9 gyilkossággal csak a második helyet tudta megszerezni. Őket követi Cersei Lannister (8), Daenerys Targaryen (7), Arya Stark (7) és Jaime Lannister (4).

A házak szerinti rangsorban a Lannisterek bizonyultak a legvérmesebbnek, bár a Starkok csak egy áldozattal maradtak el tőlük, ők 28 emberrel végeztek.

A kimerítő infografikából megtudhatjuk azt is, hogy a sorozatban megnevezett eddigi 215 karakterből már csak 78 él, de a történetben látott halálnemekről és a szereplők szociális hálójáról is kapunk egy átfogó képet. Mutatjuk is, a kép kattintásra nagyítható: