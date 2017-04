Elképesztő pénzeket keresnek a reklámokkal a sztárok

Nem elég, hogy Hollywoodot már megnyerték maguknak, a legnagyobb sztárok még a reklámpiacra is bepofátlankodtak. Ráadásul betegre keresik magukat az őket választó cégeknek köszönhetően. Mutatunk közel egy tucat sztárt, akik olyan sok pénzt tettek zsebre egy-egy reklámkampánnyal, amennyit mások egy egész filmért sem kapnak.

Jennifer Aniston: 2 millió dollár

A Jóbarátok színészei közül egyedül a Rachelt alakító Jennifer Anistonnak sikerült bekerülnie az A-listás mozisztárok ligájába. Ez pedig meglátszott a reklámfilmes megkereséseken is: a színésznő lett a Smartwater ásványvíz arca, és ennek keretében 2012-ben több anyag is készült vele – a mozgóképes hirdetéseken kívül fotók és plakátok is.

Az ötletes koncepció lényege az volt, hogy éppen akkoriban terjedt el a sztárról (alaptalanul), hogy terhes, ezért a jópofa reklámfilmekben lehull a lepel róla, és a Smartwater megmutatja, hogy tényleg terhes, méghozzá hármas ikrekkel. A cégnek összesen 2 millió dollárjába került az együttműködés, de maximálisan elégedettek lehettek, hiszen Aniston azóta részt vett több kampányukban is.

Matt Damon: 3 millió dollár

George Clooney 2006 óta a Nespresso arca, sőt inkább nagykövete, ha azt vesszük, milyen intenzíven veti be sármját a kapszulás kávé érdekében. 2013-ig a színész összesen 40 millió dollárt keresett az együttműködéssel – de ez mind semmi ahhoz képest, amennyire cimboráját, Matt Damont fizette meg a cég.

Clooney ugyanis az összeg fejében hosszú évekre elkötelezte magát a Nespresso mellett, egy sor reklámfilmjükben szerepelt, fotózásokon vett részt, többféle fórumon is képviselte a márkát. Damon azonban mindössze néhány másodpercet adott az életéből. 2014-ben, akkortájt, amikor bemutatták a két színész Műkincsvadászok című közös filmjét, egy hirdetés is kijött kettejükkel a főszerepben (amit egyébként a Műkincsvadászok egyik producere rendezett).

A Nespresso reklámjai (mint a legtöbb hirdetés) általában félpercesek, a Matt Damont is szerepeltető klip azonban mindössze 20 másodperc hosszú volt, a sztár ugyanis másodpercenként 150 ezer dollárt kért a szereplésért. Ez pedig azt jelenti, hogy Damon összesen 3 millió dollárt gombolt le a cégről a rövidke vendégjátékért. Nem csoda, hogy a Nespresso végül maradt Clooney-nál.

A folytatásért lapozzon!