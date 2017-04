Bart Simpson egy csínyét kipróbálta egy rajongó is

A Simpson család egyik rajongója a valóságban is rekonstruálta Bart Simpson híres megafonos csínyét, amitől az összes ablak kitört Springfieldben – itt van videón az eredmény.

A Simpson család rajongói bizonyára emlékeznek arra a jelenetre, amikor Bart Simpson talált egy csomó megafont, és azokat sorban egymás mögé téve akkora hanghullámot keltett, hogy egész Springfieldben kitörtek az ablakok, sőt Homer sörei is odalettek:

A sorozat egyik híve TheBackyardScientist néven eddig is publikált a YouTube-ra videókat, amelyeken – a nevéhez híven – a hátsó udvarban végzett különféle kísérleteket, például forró, olvadt alumíniumot öntött egy dinnyébe. Most megcsinálta a megafonos csínyt a valóságban is.

A srác hangmérésekkel kezdte, hogy tudja mihez viszonyítani a később mért hangerőt, majd tíz megafonnal és egy segédjével kivonult egy sportpályára – hogy mi történt, azt megnézheti itt:

Vagyis a sorba állított megafonok nem nagyon voltak hangosabbak, mintha csak egyet használt volna, inkább csak torzították a hangot – ellentétben azzal, amikor a megafonokat körbe rakták, és azok végtelen sorban gerjesztették egymást. Más kérdés, hogy Bart tíz helyett tizenöt megafont használt, de valószínűleg ez sem változtatott volna az eredményen.