Előkerül pár titok Diana és Károly herceg múltjából

A páros története megihlette Hollywoodot, sorozat készül róluk még idén.

Ryan Murphy munkásságának hívei örülhetnek, mert a Feud: Bette And Joan annyira sikeres, hogy a különálló sztorikat elmesélő sorozat megkapta a 2. és 3. évadot is. Egy Los Angeles-i eseményen a rendező-producer elárulta, hogy most kezdik a szereplőválogatást a második évadra, és elkotyogta az is, hogy Diana walesi hercegnő és Károly herceg esküvője, kapcsolata, válása lesz a téma.

Lady Di 1961-ben született Sandringhamben, Norfolk grófságban, Angliában, nemzetközi ismertségre akkor tett szert, amikor összeházasodott Károly herceggel. 1981 februárjában jegyezték el egymást, júliusban a Szent Pál-bazilikában házasodtak össze. Óriási médiaesemény volt, rádiók, tévék közvetítették, állítólag közel egymilliárd ember kísérte figyelemmel. Két gyerekük született, Vilmos és Henrik (Harry).

Nem hagyta békén a sajtó

A páros minden lépését figyelemmel kísérte a média, és volt esemény bőven. A nyolcvanas évek végére meg is romlott a házasság, később számtalan cikk jelent meg a herceg félrelépéseiről. 1992-ben szétköltöztek, egy évre rá Diana jelezte, hogy visszavonul a nyilvánosságtól. A rajongói kiszolgálása miatt azonban a bulvárlapok nem szálltak le róla 1996 után sem, ekkor mondták ki a válást.

Lady Di végül 1997. augusztus 31-én veszítette életét egy közlekedési balesetben, Párizsban, egy közúti aluljárójában. Szeretőjével, az egyiptomi Dodi al-Fayeddel és gépkocsijuk vezetőjével együtt halt meg, ami természetesen számos pletykát és összeesküvés-elméletet indított el.