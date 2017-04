Eurovízió: Ausztria a tinilányokban, Belorusszia mókusokban bízik

Már nincs sok hátra a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál kezdetéig, ahová – szokás szerint – egy sokak által kedvelt, sokak által viszont támadott, tehát megosztó szerzeménnyel jutott ki A Dalt megnyerő hazai előadó, idén történetesen Pápai Joci. Cikksorozatban mutatjuk be a lehetséges ellenfeleket. Ez a 2. rész.

A Youtube-on bőven 8,6 millió fölött jár már Pápai Joci eurovíziós dala, esélyes a továbbjutásra az idei megmérettetésen. A 62. Eurovíziós Dalfesztivált 2017. május 9. és 13. között rendezik Kijevben. A magyar énekes a második elődöntőben, május 11-én, csütörtökön lép színpadra az Origo című dallal, de addig még épp van idő, hogy komótosan végignézzük, kikkel kerülhet szembe az elődöntőben vagy később a fináléban. Ez a 2 rész, három újabb versenyzővel. Az első adagot itt találja.

Nathan Trent

Ha kizárólag tinilányok szavaznának, akkor biztos meglenne a dobogó a kékszemű, jóképű, osztrák srácnak, de a nótája csak kellemes rádióbarát nóta, nem sokkal több. A klip pedig úgy kezdődik, mintha a History csatorna Vikingek című sorozatába pillantanánk be.

Nathan Trent 25 éves, olasz anyától, osztrák apától született, akik valószínűleg zenei talentumot véltek felfedezni benne, ugyanis 3 éves korától kezdve járt hegedülni és zongorázni. Több osztrák és német tehetségkutatóban megmutatta magát. Érdekesség, hogy az ORF egyenesen delegálta az Eurovízióra, nem kellett többlépcsős show-ban izgulnia.

-------------------

Dihaj

Az azeri Dihaj Bakuban végzett a helyi zeneakadémián, utána Londonba költözött, ahol különféle underground formációkkal próbálkozott, saját együttessel is fellépett. Az I Break Again című dala lett sikeres, a zenei szakírók szerint experimentális doom pop a zenéjük. Számos fesztiválon lépett már fel, rutinja van már. A dala első hallásra nem túl különleges, de láttunk már Eurovíziót nyerni hitvány popnótával is, ez pedig annál valamivel jobb.

-------------------

Naviband

Belorussziát a Naviband nevű formáció képviseli, Artem Lukianenko és Xénia Zhuk láthatóak a klipen, amelyet kis túlzással 5 dollárból forgattak 5 perc alatt. Vígan ugrándoznak egy nem különösebben szép erdőben, igen boldogok, a srácot még az sem zavarja, hogy lepottyan a kalapja, inkább leszalad a tópartra további ugrálások végett. A Story of My Life aranyos, de ártalmatlan nóta, igazából egy kukkot sem értünk belőle, de az erdőben lakó mókusoknak biztos tetszett.

A srác 24 éves újságíró és zenész, a lány egy évvel idősebb, csak énekel. 2013-ban álltak össze, egy évre rá már Fehéroroszország ismerte egy slágerüket (Abdymi Mine). Három stúdiólemezük van már, tavaly a futballválogatottjuknak írtak indulót, a daluknak pedig csak a címe angol (Story of My Life), saját nyelvükön éneklik majd.

Hétfőn jövünk a 3. résszel.