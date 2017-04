Liptai Claudia rendszeresen naplót ír a követőknek az anyaságról és kisfiáról, Marciról, ezúttal egy bejegyzéseben is mesélt arról, milyen keveset alszik az elmúlt hónapokban. Mint írja, már el is felejtette a szombat délelőtti lustálkodásokat, és egybefüggően nem alszik többet négy-öt óránál. Mire kisfia felnő, majd azért nem lesz nyugodt éjszakája, mert Pankát várja haza az aktuális buliból, ezt pedig így kommentálja: "rájuk nézek, és mindez nem is számít igazán."