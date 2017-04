Új pasija van Nádai Anikónak

Nádai Anikó egy poszttal tudatta, hogy újra rátalált a szerelem.

A Válótársak rendezője és Nádai Anikó januárban közös közleményben tudatták, hogy már nincsenek együtt, Kovács Dániel Richárd azóta összejött a Jóban Rosszban szereplőjeként megismert Szorcsik H. Vikivel.

Most Nádai Anikó is tudatta a világgal, hogy új párja van, egy szerelmes idézetet és egy fotót tett közzé oldalán. "A boldogság egy pillangó. Ha kergetjük, kisiklik a kezünk közül, de ha csendben leülünk, az is lehet, hogy leszáll ránk" - írta a kép mellé.