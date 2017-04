Pápai Joci: Nehezen fogom fel, hogy mi történik velem

Pápai Joci május 11-én lép fel először Kijevben, ahogy közeledik az elődöntő, úgy gondol egyre többet a versenyre. Továbbra is nagyon bízik az Origo című dalában, próbál befelé figyelni, ezért nem követi a kommenteket – szerinte a negatív és a pozitív visszajelzés is csak kizökkentené a nyugalmából. A családja nagyon fog neki hiányozni, hamarosan elindul a dalversenyre.

Sokáig távolinak tűnt neki a májusi versenynap, de ahogy közeledik az utazás, úgy gondol egyre többet az Eurovízióra.

"Amikor februárban megnyertem a Dunán A Dal 2017- dalválasztót, úgy éreztem, hogy sose lesz május, olyan távolinak tűnt az időpont. Most már látom, hogy mindjárt itt van, nagyon gyorsan teltek a hetek. Nagyon érdekes, mert nem érzem, hogy izgatottabb lennék, mint egyébként. Napközben elvagyok jól, lekötnek a teendőim, de éjjel megébredek, ami azt jelenti, hogy a szívem meg a lelkem már kint van. Már nagyon szeretnék ott lenni" - mesélte az Origónak.

Sokan bátorítják, és drukkolnak neki, az utcán is odamennek hozzá az emberek, kommenteket viszont továbbra sem olvas. Úgy gondolom, hogy nincs szükségem a negatív energiákra, a pozitívak nyilván jólesnek, de azok is kimozdítanak ebből a magabiztosságból. Továbbra is szeretném befelé fordulva megélni a versenyt, mindig egy lépést megyek majd előre, nem akarom megfejteni a világot, magamba akarok zárkózni. Nem akarok többnek tűnni, mint ami vagyok valójában."

Próbál lazítani a versenyig

Több barátja is mögé állt, videoüzenetben bátorították az utazás előtt, többek közt Majka, Radics Gigi és Caramel is drukkol neki. "Nagyon jólesik, ráadásul vannak köztük olyanok is, akik szintén ott voltak A Dal-ban. Vetélytársként sosem tekintettem rájuk, de ők is ezért küzdöttek, így máig hihetetlen, hogy ennyire szurkolnak nekem. Egy egész országot fogok képviselni, még mindig nehezen fogom fel, hogy mi történik velem."

A következő hetekben próbál lazítani, továbbra is azt tartja a legnehezebbnek, hogy távol lesz két hétig a családjától. "Nem vagyok egy nagy utazós típus, nincs ebben semmi rutinom, és nem tudom, hogy kell viselkedni a családom nélkül. Az egészben ez lesz a legnehezebb, de tudom, hogy profinak kell lenni, és ezt majd ki kell zárnom. Nem befolyásolhatja ez a hiányérzet a szereplésemet. Magabiztos vagyok, és bízom benne, hogy ez Kijevben is így marad. Ami igazán ki tud kapcsolni, az a sorozatnézés, a zenélés mellett ez feledteti el velem a külvilágot."

Már két héttel a verseny előtt ott lesz Kijevben, felkészül, és ismerkedik a környezettel. Az elődöntőt itthon egy nagy kivetítőn nézhetik majd az érdeklődők a Március 15. téren, biztosan bele fog nézni, hogy itthonról mennyien szorítanak érte.

"Követni fogom, hogy mi zajlik itthon, biztosan tuningolni fog. Nem kis teher ez a verseny, nagy a felelősség. Minél közelebb kerülünk, annál jobban érzem ennek a súlyát. Az én teljesítményemnek ez jót tesz, a nyomás csak jól hat rám, ezt már A Dal alatt is tapasztaltam."