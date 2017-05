Vetélkedők és párkereső műsorok archív felvételeit visszanézve számos izgalmas jelenetre bukkanhatunk, nem egy, ma már ismert ember tűnt fel ilyen jellegű produkciókban még a karrierje beindulása előtt. Arnold Schwarzenegger és Tom Selleck csajozni próbált, Lady Gagát jól átverte egy pincérnő, a Breaking Bad színésze pedig mintha valamilyen szer hatása alatt ugrált volna, miközben megpróbálta megtippelni különféle termékek árát.

Mindig izgalmas egy régi sorozatban felfedezni olyan színészeket, akik csak később váltak ismertté – az X-akták-ban látott arcoknak például külön összeállítást szenteltünk két éve –, az viszont talán még mókásabb, amikor valakire a színészi, zenészi karrierjétől függetlenül bukkanunk rá egy tévéműsorban. Többen a tévében kerestek párt, másokat vetélkedőben láthattunk, íme, pár érdekes videó.

Arnold Schwarzenegger a barátnője mellett csajozott

Az egyik legismertebb ilyen videó Arnold Schwarzeneggeré, aki a társkereső műsorok prototípusának számító The Dating Game-ben jelent meg 1973-ban, amikor még csak a Herkules New Yorkban című filmen volt túl, inkább a Mr. Universe és hasonló címei miatt jegyezték.

A műsor lényege az volt, hogy egy férfi vagy egy nő úgy "találkozott" a stúdióban három jelölttel, hogy egy fal választotta el tőlük, így pusztán a hangjuk, a kérdésekre adott válaszaik alapján kellett választania közülük. Az alábbi jelenetben Schwarzenegger leírta a méreteit, majd ugyanerre kérdezett rá az egyik hölgynél, aki azzal viccelődött, hogy a pasi lefelé mintha egyre kisebb lenne:

Az izompacsirta végül mégis ezt a nőt, a kettes számú versenyzőt választotta, egy Beverly Hills-i elegáns étterembe és egy hawaii nyaralásra mehettek együtt. Nem tudni azonban, hogy ebből végül lett-e valami, hiszen Schwarzeneggernek ekkoriban volt barátnője, legalábbis évekkel később kiadott önéletrajzában azt írta, hogy 1969 és 1974 között egy Barbara Outland Baker nevű nővel járt – elképzelhető tehát, hogy csak behívták, mert jól mutatott a műsorban.

Magnum hiába próbálkozott, Steve Martin kétszer is tarolt

A The Dating Game-ben Schwarzeneggeren kívül számos más, későbbi híresség is feltűnt. Tom Selleck az első szerepét a Lancer című tévésorozatban kapta 1969-ben, előtte két alkalommal, 1965-ben és 1967-ben is megjelent a műsorban a három férfi egyikeként, de egyszer sem választották ki – hiába vált szexszimbólummá a nyolcvanas évekre, a Magnum címszereplőjeként.

A még sötét hajjal parádézó Steve Martin már jóval sikeresebb volt, ő is kétszer szerepelt, de jópofa dumájának mindkétszer be is dőlt a főszereplő hölgy, ahogy az alábbi, nem túl jó minőségű felvételen láthatjuk:

A két adás között elvileg eltelt két év, legalábbis a műsor kreditje szerint Martin 1968-ban és 1970-ben ült be a három szék egyikébe – feltűnő azonban, hogy mindkétszer ugyanabban a szerelésben volt, mintha a két adást ugyanazon a napon vették volna fel. Persze az is elképzelhető, hogy a feltörekvő írónak és színésznek ez az egy fellépőruhája volt akkoriban, hiszen például ezen a felvételen is ugyanebben az öltönyben feszített.

Karrierje indulásakor, 1969-ben Farrah Fawcett is itt keresett párt, Suzanne Somers is feltűnt még a rengeteg plasztikai műtétje előtt, Michael Jackson pedig még gyerekként, tizennégy évesen válogatott a kiscsajok közül egy különkiadásban – íme, minderről egy videós összeállítás, a már látott Schwarzeneggerrel együtt:

Nem a Dating Game volt az egyetlen párkereső

Nehéz elképzelni, de 1996-ban a The Big Date-ben a három pasi közül még nem Jon Hamm vitte haza a csajt – ma már valószínűleg másként lenne, hiszen azóta világszerte ismert lett, a Mad Men – Reklámőrültek-ért két Golden Globe-bal és egy Emmyvel is jutalmazták.

Vetélkedőkben, átverős műsorokban is tűntek fel majdani sztárok, lapozzon a folytatásért!