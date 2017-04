Nézzen bele az új, igencsak pörgős Dirty Dancingbe!

Kijött az első előzetes a Dirty Dancing tévés változatához, rengeteg tánccal, némi romantikával, ismerős szöveggel.

Pár képet már láthattunk az ABC-re május 24-én érkező Dirty Dancing-ből, most kiadták az első előzetest is – ez alapján az új tévéfilm mindenkinek tetszeni fog, aki szerette az eredeti darabot.

Hiába ígérték ugyanis, hogy nem másolják le egy az egyben az 1987-es filmet, rengeteg ismerős jelenet lesz benne, és már az előzetesben elhangzik a sokat idézett mondat: "Bébit senki nem ültetheti a sarokba". Mutatjuk:

Az új produkcióban sok régi dalt is megidéznek, de azt ígérték, lesznek újak is, emellett pedig végre megtudjuk azt is, hogy mi történt Bébivel és Johnnyval a felejthetetlen nyár után.

A párost egyébként Abigail Breslin és Colt Prattes játssza, de többek között Debra Messing, Katey Sagal, Sarah Hyland, Nicole Scherzinger, Trevor Einhorn és Billy Dee Williams is közreműködik a projektben.