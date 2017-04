Kim Kardashian: ki ez a nő, és mitől ikon?

A világ leghíresebb nőjéről még az is hallott, aki sosem látta egyetlen műsorát sem. 98,8 millióan követik az Instagramon, dollárszázezreket kaszál csak a közösségi médiás felületein, és már az is hír, ha egy másik sztár ugyanolyan frizurát csináltat magának, mint ő. Kim Kardashian úgy lopakodott be a mindennapjainkba, hogy észre sem vettük, és már ott volt. Május 1-jén premier sorozat indul a megújuló LifeNetwork (Life Tv) tévén A Kardashian sztori címen, minden hétköznap este 8-kor - de addig is nézzük, mióta híres, és miért lett az?

Családfa

Kim Kardashian hírnevének alapjait igazából az édesanyja, Kris Jenner fektette le, aki olyan ügyesen ment férjhez (kétszer is), hogy azzal anyagilag megalapozta a család jólétét, hozzáállás szempontjából pedig a kevés (nulla?) munkából minél több pénzt csinálni elvének ágyazott meg. A Kris Houghton néven született asszony először a tehetős sztárügyvédhez, az O. J. Simpsonnak felmentő ítéletet hozó, azóta rákban elhunyt, örmény származású Robert Kardashianhez ment hozzá.

A kis Kim tizenegy éves korában a szülők elváltak, Kris Kardashian pedig az olimpiai bajnok Bruce Jennert (azóta Caitlyn Jennert, de ez egy másik történet) nézte ki magának, akihez szinte azonnal hozzáment, és akivel szintén dinasztiát alapított. A család így a négy Kardashian gyerek után (Kim, Kourtney, Khloé, Rob) Jenner korábbi házasságaiból származó négy gyerekével és két közös csemetével (Kendall és Kylie így Kim féltestvérei) gyarapodott.

Szintén Kris Jenner ötlete volt a 2007-ben indult Keeping Up with the Kardashians című valóságshow elindítása, amit hiába nem vetít évek óta egy magyar tévé sem (azelőtt K mint Kardashian címmel futott a Viván), valószínűleg sokan tudjuk, miről van szó. Na de ne szaladjunk ennyire előre!

